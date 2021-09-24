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КАК ВАМ? ⟩ Актриса Елена Яковлева стала неузнаваема

Елена Яковлева ФОТО: Инстаграм

Актрису Елену Яковлеву перестали узнавать поклонники. Звезда «Каменской» изменила внешность. Эксперимент с преображением не всем фанатам пришелся по душе, пишет kp.ru.

Елена Яковлева к своим 60 годам сумела сохранить невероятно стройную фигуру. Актриса следит и за лицом и не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов, а также посещает кабинеты косметолога. При этом до недавнего времени любимая артистка появлялась практически в одном и том же образе - слегка волнистые волосы, чуть подведенные глаза, неброская помада.

Однако при виде новой фотографии Яковлевой поклонники ахнули. Актриса стала белозубой блондинкой - копией Леры Кудрявцевой.

"Я вас не узнала, думала Лера Кудрявцева", "Прежняя Елена лучше", "Елена, вернитесь", "Я прям на Кудрявцеву подумала", "Верните, пожалуйста, прежнюю любимую Елену Яковлеву!", "Взгляд прямо в душу", "Как-то неожиданно, не узнала", - эмоционально отреагировали поклонники.

К слову, Яковлева не стесняется обсуждать с публикой возрастные изменения. Актриса признается, что ее раздражают морщины. "Случается нытье перед зеркалом. Стареть не хочется", - рассказывала знаменитость.

Она отметила, что знает артистов, которые "ломались" из-за старения. "Я поняла для себя, что тут главное как-то успокоиться, что ли. Это же неизбежно. И угнаться за молодой красотой невозможно", - рассуждает Яковлева.

Елена Яковлева ФОТО: Инстаграм

Для нее является еще и проблемой поддерживать себя в форме, так как из-за постоянных съемок и выступлений в театре у знаменитости буквально нет свободного дня. "Для того чтобы стабильно что-то там поддерживать, нужно уколы красоты делать регулярно и в определенное время - чтобы у тебя все время пульсировал витамин под кожей. Ну а когда съемки? Я же не могу прийти пупырчатая! Видела я отчаявшихся актрис, которые приходили в таком виде и просили: не надо меня сегодня крупным планом брать. Ну это же не работа, если знаешь, что у тебя где-то чего-то вспухло или синячок от укола остался", - резюмировала она.

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