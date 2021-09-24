КАК ВАМ? ⟩ Актриса Елена Яковлева стала неузнаваема

Елена Яковлева к своим 60 годам сумела сохранить невероятно стройную фигуру. Актриса следит и за лицом и не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов, а также посещает кабинеты косметолога. При этом до недавнего времени любимая артистка появлялась практически в одном и том же образе - слегка волнистые волосы, чуть подведенные глаза, неброская помада.

Для нее является еще и проблемой поддерживать себя в форме, так как из-за постоянных съемок и выступлений в театре у знаменитости буквально нет свободного дня. "Для того чтобы стабильно что-то там поддерживать, нужно уколы красоты делать регулярно и в определенное время - чтобы у тебя все время пульсировал витамин под кожей. Ну а когда съемки? Я же не могу прийти пупырчатая! Видела я отчаявшихся актрис, которые приходили в таком виде и просили: не надо меня сегодня крупным планом брать. Ну это же не работа, если знаешь, что у тебя где-то чего-то вспухло или синячок от укола остался", - резюмировала она.