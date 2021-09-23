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ТОП-3 знаков Зодиака, которые начнут богатеть с 22 сентября

Богатство. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Астрологи рассказали, что принесет с собой день осеннего солнцестояния и кому из знаков Зодиака повезет. Для того, чтобы обратиться ко Вселенной и попросить ее исполнить самые заветные желания, у всех представителей астрологического круга есть четыре дня, пишет eg.ru.

В конце месяца, с 23 по 25 сентября включительно, астрологи и психологи рекомендуют заняться своей духовной жизнью и завершить некий энергетический период, подвести итоги того, что было сделано за последние полгода. Все дело в том, что в день осеннего равноденствия Вселенная готова услышать все просьбы и помочь в реализации самых смелых планов. Больше всего повезет трем представителям астрологического круга.

Для Близнецов звезды подготовили подарок в виде выигрыша в лотерею. Обязательно купите несколько билетов и обратите внимание на цифры 6 и 9 — именно они станут для вас «счастливыми». Стабильное финансовое благополучие придет к представителям этого знака зодиака только в том случае, если они начнут творить добрые дела. Причем начать нужно с самых близких людей, вовсе не обязательно сразу же обращаться в благотворительные фонды. Возможно, помощь нужна вашим пожилым или одиноким родственникам.

Астрологи сообщают также, что в конце сентября внушительные финансовые поступления ждут тех, кто родился под покровительством созвездия Льва. Судьба дает вам долгожданный шанс обрести дополнительный источник постоянной прибыли. Не бойтесь рискнуть, любые начинания будут не напрасны и принесут свои плоды гораздо быстрее, чем вы думаете. Стоит также рассмотреть возможность покупки акций, причем ставки лучше делать не на крупные и известные компании, а на те, что наиболее симпатичны лично вам — опирайтесь на внутреннее чутье.

Скорпионам деньги сами поплывут прямо в руки. Настал самый удачный период для смены работы на более прибыльную. Если вы покажете все свои таланты и лучшие качества, приглушив гордыню, получите несколько выгодных предложений. Тех, кто решит остаться на прежнем месте, ждут повышение зарплаты, неожиданные премии или
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