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НА КОГО ПОХОЖА? ⟩ Сестра Влада Топалова, вышедшая замуж за эстонского бизнесмена, показала двухлетнюю дочь

Алина Топалова и Томас Несон ФОТО: Instagram

Сестра российского певца Влада Топалова Алина два года назад вышла замуж в Таллинне за эстонского бизнесмена Томаса Несона. Сейчас в Инстаграме Алины нет ни общих с супругом снимков, ни фотографий со свадьбы, ни упоминаний о муже, о котором ранее писалось практически в каждом посте. Но у пары есть общая дочь, которой исполнилось два годика.

Их дочь Тея родилась 22 сентября 2019 года. В Инстаграме Алина опубликовала фото и видео, продемонстрировав материнскую любовь.

«Сегодня тебе исполнилось 2 года. Ты очень дорого мне стоила. Собственно, как и многим, многим женщинам их детки. Но если бы мне пришлось сделать это снова, я бы заплатила за тебя любую цену.

Когда я вижу, как ты освещаешь любую комнату, в которую забегаешь, как смотрят на тебя окружающие, я думаю, блин, я помню, как думала «вот такую бы мне, вот о такой мечтаю. Хочу сладкую сладкую звонко громче всех хохочущую девочку, радостную, счастливую, искрящуюся».

Помню, как на 8 месяце беременности я Насте Ивановой @gipnorody.ru на ее вопрос «какая она, ваша девочка?» ответила «нежная такая… Она прям… девочка-девочка, знаете?»

Именно такая ты и пришла ко мне.

Я часто наблюдаю за тобой со стороны, часто ловлю на тебе чужие взгляды и думаю… Блин, это, что, моя?! Это у меня такая?! Неужели это моя…?

Я не любила детей до твоего появления. Сильно не любила. Мне было страшно, как я справлюсь. Семья постоянно шутила на эту тему, и я их искренне понимала. Но ты открыла во мне удивительный талант! Я классная мама! Я очень, очень классная мама! So far, я обалденная мама! И как же кайфово себе в этом признаваться!

Я обожаю тебя. Я обожаю тебя!

Дай мне Бог не приглушить твой свет своим воспитанием. О большем небо не прошу», - так объяснилась в любви дочери Алина.


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