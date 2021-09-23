Чт, 23.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

СВЕЛА С УМА! ⟩ Ее уволили с работы, и она с головой ушла в любовь: Сильвия Ильвес наслаждается жизнью с молодым музыкантом

Сильвия Ильвес ФОТО: Инстаграм

Самую известную и любвеобильную виолончелистку Эстонии Сильвию Ильвес недавно лишили работы. По словам Сильвии, среди большого числа кандидатов на должность помощника концертмейстера Эстонского национального симфонического оркестра выбрали именно ее, но работу она не получила до сих пор.

Музыкант не унывает, наоборот, напряжение, преследовавшее ее все лето из-за ожидания работы, ушло, в концертах у Ильвес недостатка нет, и она может с головой окунуться в любовь.

Подписичики соцсетей следят за всеми ее романами и мимолетными увлечениями. Сейчас сердце Сильвии отдано коллеге по цеху 26-летнему Марселю Китсу. Женщина много раз иронизировала над «животными» фамилиями: kits переводится как «коза» или «козел», а ilves - это «рысь». Марселя называют одним из самых перспективных эстонских виолончелистов. Сильвия и Марсель наслаждаются романтическим путешествием в Гамбурге.

«Все, что мне пришлось пережить ради любви, - это попасть в Гамбург! Но разве человек не способен на безумства ради любви! Это самое сильное чувство в мире. И если сравнить нашу историю любви с голливудским фильмом, она очень напоминает «Дневник Бриджит Джонс». Он - мой Марк Дарси, который любит меня безоговорочно. Он один из миллиона, кто может быть со мной, с безумной Бриджит. Всегда, если я попадаю в беду или делаю что-то из ряда вон выходящее, оправдывая это женским инстинктом, он оказывается рядом и каким-то волшебным образом возвращает меня на землю, в реальный мир», - с таким объяснением в любви выступила в соцсети Сильвия.

Желаем счастья влюбленным! Возможно, эротические снимки Сильвии вскоре исчезнут из Инстаграма, и виолончелистка облачится в тот самый подвенечный наряд, который она приобрела на барахолке по баснословно дешевой цене.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back