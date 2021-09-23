СВЕЛА С УМА! ⟩ Ее уволили с работы, и она с головой ушла в любовь: Сильвия Ильвес наслаждается жизнью с молодым музыкантом

Подписичики соцсетей следят за всеми ее романами и мимолетными увлечениями. Сейчас сердце Сильвии отдано коллеге по цеху 26-летнему Марселю Китсу. Женщина много раз иронизировала над «животными» фамилиями: kits переводится как «коза» или «козел», а ilves - это «рысь». Марселя называют одним из самых перспективных эстонских виолончелистов. Сильвия и Марсель наслаждаются романтическим путешествием в Гамбурге.

«Все, что мне пришлось пережить ради любви, - это попасть в Гамбург! Но разве человек не способен на безумства ради любви! Это самое сильное чувство в мире. И если сравнить нашу историю любви с голливудским фильмом, она очень напоминает «Дневник Бриджит Джонс». Он - мой Марк Дарси, который любит меня безоговорочно. Он один из миллиона, кто может быть со мной, с безумной Бриджит. Всегда, если я попадаю в беду или делаю что-то из ряда вон выходящее, оправдывая это женским инстинктом, он оказывается рядом и каким-то волшебным образом возвращает меня на землю, в реальный мир», - с таким объяснением в любви выступила в соцсети Сильвия.