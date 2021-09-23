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Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака

Осень. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Фокус внимания все больше смещается в сферу партнерских отношений. Это и дружеские, и любовные, и равноправные деловые связи. При этом управитель знака Весов Венера занимает сейчас не лучшую позицию – в тревожном и ревнивом Скорпионе, конфликтуя при этом с Ураном. Такое сочетание планет обнажает болезненные точки в романтических, семейных, дружеских и деловых отношениях.

Успешность будет все больше зависеть от умения договариваться. Гибкость, дипломатия и безукоризненная вежливость становятся самыми востребованными качествами.

Овен

Чрезмерная чувствительность и даже капризность могут стать причиной ссоры с близкими людьми. Не планируйте важных переговоров и романтических свиданий. Берегите желудок.

Телец

Посвятите день рутинным делам, которые давно ждут своего часа: проведите ревизию шкафов и документов, уберитесь на рабочем столе. После обеда вероятно получение важной новости.

Близнецы

Откажитесь от решения важных вопросов, «залягте на дно». Сведите общение к минимуму, не расходуйте энергию на пустые разговоры и споры. Учеба будет даваться непросто.

Рак

Есть шанс расширить область деятельности, найти новые источники дохода и обрести хобби. Будьте верны своим принципам, храните доверенные секреты, не сплетничайте и не осуждайте.

Лев

Не зацикливайтесь на порядке и правилах, избегайте занудства. Это день активности, привнесения в свою жизнь чего-то нового. Будьте открыты любому опыту и не бойтесь рискнуть.

Дева

Желание перемен возникнет с новой силой, но что конкретно вам нужно обновить, вам и самим будет трудно понять. Эти обновления не должны быть слишком дорогими и радикальными, так как для этого понадобится серьезная финансовая поддержка.

Весы

Отличный день для карьеры и бизнеса. Могут сбыться самые заветные желания. Самочувствие будет хорошее. В это день не стоит переедать и сорить деньгами, лучше воздержаться.

Скорпион

Возможна помощь, в том числе и финансовая от женщины. Сегодня можно рассчитывать на хорошие доходы, получение дивидендов, даже на выигрыш. Финансовые операции будут удачны. К вечеру следует снизить свою деятельность.

Стрелец

Займитесь мелкими проблемами, накопившимися мелкими делами, доведите их до конца. Воздержитесь от едких замечаний и излишней критичности, это может привести только к мелким стычкам и нервозности. Не будьте слишком строги и придирчивы к детям.

Козерог

Ваше стремление к успеху сегодня будет вознаграждено. Вы будете востребованы как специалист, а отношения с друзьями и любимыми будут складываться гармонично. Текущие дела не будут требовать слишком большого внимания.

Водолей

Вам захочется выделиться из толпы благодаря красивой одежде и внешнему виду. Сегодня это вам удастся. В личной жизни следует проявить больше активности и самоуверенности. Романтические встречи вас приятно обрадуют.

Рыбы

Прекрасный день для похода по магазинам. Вы можете сегодня приобрести самые неожиданные вещи. Вечером самое время расслабиться. Устройте себе хороший отдых и побалуйте вкусной пищей, но будьте аккуратны с алкоголем, пишет vedmochka.net.

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