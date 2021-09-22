«Мы семья»: как Бритни Спирс готовится к свадьбе?
Пятый канал узнала, во сколько бойфренду звезды обошлось обручальное кольцо.
Пятый канал узнала, во сколько бойфренду звезды обошлось обручальное кольцо.
Бритни Спирс выходит замуж за своего фитнес-тренера! Почему поклонники настойчиво просят звезду заключить брачный договор с избранником? Правда, что Сэм Асгари может стать новым опекуном поп-дивы?
На днях 39-летняя Бритни Спирс у себя в микроблоге поделилась радостной новостью – Сэм Асгари сделал ей предложение! Певица продемонстрировала кольцо внушительного размера на безымянном пальце.
«Я обязательно женюсь на ней. Это то, к чему приходят все пары. Мы семья», – рассказал бойфренд Бритни Спирс Сэм Асгари.
Еще в начале сентября Асгари был замечен папарацци во время похода в ювелирный. Сэм долго рассматривал витрину и даже попросил показать ему несколько моделей. Но в итоге мужчина решил заказать эксклюзивное изделие от нью-йоркского дизайнера.
«Сэм работал над кольцом вместе с нашим основателем и ювелирным дизайнером Романом Маляевым, чтобы создать единственное и неповторимое обручальное кольцо. Проект был суперсекретным: даже в нашей компании о нем никто не знал. Сэм сказал нам, что Бритни безумно понравилось кольцо», – вспоминает ювелирный дизайнер Яков Мэйзлер.
На внутренней стороне платинового ободка выгравирована надпись «Львица». Именно так Сэм называет свою невесту. Кольцо с бриллиантом обошлось Асгари в 70 тысяч долларов, а это около пяти миллионов рублей, что по звездным меркам весьма скромно. Многие считают, что бойфренд сэкономил на певице.
«Откуда же ему брать деньги на многомиллионное кольцо с многокаратным бриллиантом? Он простой фитнес-тренер, и даже несмотря на то, что он встречается с Бритни, миллионы долларов он не зарабатывает. Интересно, а за чей счет будет свадьба? Вряд ли он сможет устроить ей свадьбу под стать звезде ее уровня», – рассуждает журналист Жасмин Спаркс.
Поклонники поздравили певицу, но тут же усомнились в искренности чувств ее жениха Сэма Асгари. Ведь только она вышла из-под опеки отца, как мужчина сразу решил этим воспользоваться. Многие и вовсе считают, что Асгари намерен стать новым опекуном певицы. Ведь ее психическое состояние до сих пор вызывает вопросы. То она публикует откровенные фото, то видео, на котором странно танцует.
«Ее дикие танцы, они очень красивые, сексуальные, безусловно, вызывают сомнения, а все ли с ней в порядке? То есть такое ощущение, что она иногда выпивает или, может быть, даже что-то употребляет», – уверена актриса Анна Калашникова.
Сэм Асгари на все обвинения в меркантильности отвечает с иронией.
«Мы заключим железный брачный договор, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня», – шутит Асгари.
Пара вместе уже пять лет. Избранник звезды на 12 лет моложе ее. Известно, что он работает моделью и личным тренером у Бритни. Певица давно мечтала выйти замуж за своего возлюбленного. Но против брака всегда выступал отец звезды. Более того, Джейми Спирс запрещал дочери рожать. Поп-диву заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла забеременеть.
«Я хотела избавиться от спирали, но врачи не позволяют мне этого. Они не хотят, чтобы я рожала. Это опекунство приносит мне только вред. Они издеваются надо мной», – призналась певица судье.
Больше 13 лет Бритни Спирс жила под гнетом отца. Будучи опекуном, Джейми контролировал не только личную жизнь звездной дочери, но и распоряжался всеми финансы. За любое непослушание певицу заставляли принимать сильнодействующие препараты, после которых у нее начинались галлюцинации.
«Я работала семь дней в неделю без выходных – единственное похожее явление в Калифорнии называют секс-рабством», – рассказывала артистка.
После шокирующих откровений певицы Джейми Спирсу стали поступать угрозы от ее фанатов. В итоге под натиском общественности мужчина сдался. Отец поп-дивы подал в суд документы на отказ от опекунства. Однако он потребовал два миллиона долларов в качестве отступных. Адвокаты Бритни уже назвали это требование вымогательством.
«Понимая, что ситуация с финансами выходит из-под контроля, он, таким образом, попробовал получить вот какую-то себе компенсацию», – разъясняет адвокат Виктория Шакина.
«Я с нетерпением жду, когда она получит полную свободу. Она заслуживает это больше, чем кто-либо другой», – надеется светская львица Пэрис Хилтон.
Сейчас Бритни Спирс судится с отцом-тираном. Она хочет, чтобы за свои издевательства он сел за решетку.
«Бритни заявила, что ее опекуны должны быть за решеткой. Как насчет того, чтобы наконец начать прислушиваться к Бритни? И Джейми, если ты хочешь сколотить на ней состояние, иди-ка лучше, поработай!» – обратился к отцу Спирс с экрана телеведущий Энди Коэн.
Сама Бритни уверяет: она психически здорова и уже давно способна сама контролировать свою жизнь. Сейчас певица думает лишь о свадьбе со своим возлюбленным. Дата церемонии пока не назначена. Зато известно, что в конце сентября наконец-то решится вопрос с опекунством. Поп-принцесса встретится со своим отцом в суде.