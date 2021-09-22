«Мы семья»: как Бритни Спирс готовится к свадьбе?

Бритни Спирс выходит замуж за своего фитнес-тренера! Почему поклонники настойчиво просят звезду заключить брачный договор с избранником? Правда, что Сэм Асгари может стать новым опекуном поп-дивы?

На днях 39-летняя Бритни Спирс у себя в микроблоге поделилась радостной новостью – Сэм Асгари сделал ей предложение! Певица продемонстрировала кольцо внушительного размера на безымянном пальце.

«Я обязательно женюсь на ней. Это то, к чему приходят все пары. Мы семья», – рассказал бойфренд Бритни Спирс Сэм Асгари.

Еще в начале сентября Асгари был замечен папарацци во время похода в ювелирный. Сэм долго рассматривал витрину и даже попросил показать ему несколько моделей. Но в итоге мужчина решил заказать эксклюзивное изделие от нью-йоркского дизайнера.

«Сэм работал над кольцом вместе с нашим основателем и ювелирным дизайнером Романом Маляевым, чтобы создать единственное и неповторимое обручальное кольцо. Проект был суперсекретным: даже в нашей компании о нем никто не знал. Сэм сказал нам, что Бритни безумно понравилось кольцо», – вспоминает ювелирный дизайнер Яков Мэйзлер.

На внутренней стороне платинового ободка выгравирована надпись «Львица». Именно так Сэм называет свою невесту. Кольцо с бриллиантом обошлось Асгари в 70 тысяч долларов, а это около пяти миллионов рублей, что по звездным меркам весьма скромно. Многие считают, что бойфренд сэкономил на певице.

«Откуда же ему брать деньги на многомиллионное кольцо с многокаратным бриллиантом? Он простой фитнес-тренер, и даже несмотря на то, что он встречается с Бритни, миллионы долларов он не зарабатывает. Интересно, а за чей счет будет свадьба? Вряд ли он сможет устроить ей свадьбу под стать звезде ее уровня», – рассуждает журналист Жасмин Спаркс.

Поклонники поздравили певицу, но тут же усомнились в искренности чувств ее жениха Сэма Асгари. Ведь только она вышла из-под опеки отца, как мужчина сразу решил этим воспользоваться. Многие и вовсе считают, что Асгари намерен стать новым опекуном певицы. Ведь ее психическое состояние до сих пор вызывает вопросы. То она публикует откровенные фото, то видео, на котором странно танцует.

«Ее дикие танцы, они очень красивые, сексуальные, безусловно, вызывают сомнения, а все ли с ней в порядке? То есть такое ощущение, что она иногда выпивает или, может быть, даже что-то употребляет», – уверена актриса Анна Калашникова.

Сэм Асгари на все обвинения в меркантильности отвечает с иронией.

«Мы заключим железный брачный договор, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня», – шутит Асгари.