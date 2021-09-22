ТЕСТИРУЕМ ⟩ Так ли строго проверяют паспорта вакцинации при посещении ресторанов?

Limon.ee решил провести актуальный для сегодняшнего дня эксперимент и проверить, насколько строго таллиннские рестораны бдят за порядком и проверяют ковид-паспорта. Для проверки мы прошлись по некоторым ресторанам таких районов как центр города, Ласнамяэ и Мустамяэ.
Тоскливая реалия нынешнего дня — это непрестанное чувство подавления нашей свободы, а также постоянный контроль нашего передвижения, иными словами, "безобидная" проверка паспорта вакцинации на входе в заведения.
Если вкратце, то примерно такой посыл пытается донести правительство до народа. Кто-то разделяет его, другие же - нет, игнорируя призыв властей. Но так или иначе, это максимально затрагивает повседневную жизнь всех.
Могут ли антипрививочники обойти закон и продолжить довольствоваться благами привитых? Это мы и попытались выяснить в ходе нашего эксперимента. Ведь прививаться хотят не все, но правительство усиленно продолжает разделять народ на белых и черных.
Среди участников вакцинированные с паспортом, так и вакцинированные, но с просроченной справкой. Новую справку специально не брали.
Эксперимент был проведен исключительно в целях любопытства!
Центр города
Свой «рейд» мы начали с популярных и не очень заведений в центре города. В частности, мы прошлись по ресторанам квартала Ротерманни. Первое заведение, пиццерия Basiilik, сразу же с порога внушало уверенность полного контроля ситуации. Уже на входе стояла большая табличка, оповещающая о том, что тут будет производиться проверка паспортов. Более того, помимо антисептика посетителям предлагались даже бесплатные маски!
Прошли спокойно в ресторан, сели на места, — и к нам подошла любезная официантка. Она принесла меню, не требуя демонстрации справки вакцинации. Мы сделали заказ и вкусно перекусили.В ресторане, по нашей оценке момента, была средняя посещаемость.
На входе в модный веганский ресторан Oasis нас встретил официант и попросил показать сертификаты вакцинации. Что мы и сделали. Так как он просто проверил их наличие, без сканирования, мы без труда прошли в заведение и сели за стол. Такой важный эксперимент нужно было проводить максимально убедительно и серьёзно, поэтому мы просто не могли обойтись без бокальчика коктейля.
Еще два популярных заведения Vapiano и Om house, напротив, без вариантов не пропускали людей без паспортов, но предлагали альтернативу. На входе сразу же попросили показать паспорта. Их просканировали. При отсутствии справки предложили пройти на месте быстрый тест, который стоил пять евро. В Om house на входе можно даже проверить температуру с помощью считывающего аппарата.
Стоит отметить, что пока еще во многих ресторанах есть террасы, где могут сидеть все, независимо от наличия справки.
В Ласнамяэ почти во всех заведениях на входе висели или стояли оповещающие таблички о нововведениях и обязательных проверках.
В кафе Ingver очень мало людей, хотя для вечера вторника это нормально. Прошли внутрь, и нам принесли меню, не спросив паспорта вакцинации. Мы решили «передумать» и поблагодарили.
Armudu точно также, как и Basiilik, просто «кричал» о намеренности проверки наличия паспортов. Но нет, как и в предыдущем случае, – это просто пыль в глаза. Никто не спросил. Ради интереса мы поинтересовались у других гостей заведения, спрашивали ли у них паспорта вакцинации, на что был получен отрицательный ответ. Стоит отметить, что, как и в предыдущем заведении, было очень мало людей: два-три столика.
Полагаем, что при более плотной посещаемости справки проверяют. Ведь многие люди сами настаивают на этом.
Ради интереса мы даже заглянули в популярное заведение быстрого питания McDonald's, но и там у нас никто не потребовал показать паспорта вакцинации. Для эксперимента мы решили оплатить небольшой заказ на кассе, при этом спросив, почему же никто не проверяет справку. Сотрудница общепита сказала, что они это делают за столиками. Пока мы находились там, к нам так никто и не подошел. Однако людей в самом помещении было мало – до 10 человек.
Есть и такие заведения, как ресторан Cesare,где на входе просто просят оплатить заказ в маске, пройти к столику и трапезничать, сняв маску. Вот так просто.
Мустамяэ
В другом столичном районе дела обстоят схоже.
В Männi kohvik не стали спрашивать паспорта. Когда напомнили им, можем ли мы сесть внутри без наличия паспорта, то нам предложили сделать быстрый тест, который стоил четыре евро. Мы согласились, однако напитки нам уже налили, не дождавшись результата теста. Каков смысл тогда был в тесте?
Ресторан Merlot оказался законопослушным. Паспорта просканировали. В качестве альтернативы предложили пройти на террасу, так как возможность прохождения быстрого теста, приобретенного на месте, отсутствовала.
В некоторые заведения стоит приходить со своим быстрым тестом!
На десерт было проверено даже местное казино Fenix по соседству с рестораном Merlot! Примечательно, что при отсутствии паспорта вакцинации на месте предлагается пройти быстрый тест стоимостью четыре евро, а при отрицательном результате потраченную на тест сумму тут же можно использовать в баре и выбрать приветственный напиток. Отличный вариант для особо бережливых! Только такие, пожалуй, по казино не ходят.
Выводы
Чем дальше от центра, тем меньше контроль, но и в центре можно попасть в некоторые места при желании!
В центре города все три варианта развития событий:
- не смотрят вообще;
- просят показать сертификат, но не сканируют;
- если нет сертификата, предлагают сделать быстрый тест на месте за 5 евро (цены могут варьироваться);
- во многих заведениях, где пока еще стоят террасы, можно сидеть всем.