ТЕСТИРУЕМ ⟩ Так ли строго проверяют паспорта вакцинации при посещении ресторанов?

Тоскливая реалия нынешнего дня — это непрестанное чувство подавления нашей свободы, а также постоянный контроль нашего передвижения, иными словами, "безобидная" проверка паспорта вакцинации на входе в заведения.

По сути, выдвинут лозунг:

Долой свободу, важно единство!

Если вкратце, то примерно такой посыл пытается донести правительство до народа. Кто-то разделяет его, другие же - нет, игнорируя призыв властей. Но так или иначе, это максимально затрагивает повседневную жизнь всех.

Могут ли антипрививочники обойти закон и продолжить довольствоваться благами привитых? Это мы и попытались выяснить в ходе нашего эксперимента. Ведь прививаться хотят не все, но правительство усиленно продолжает разделять народ на белых и черных.

Среди участников вакцинированные с паспортом, так и вакцинированные, но с просроченной справкой. Новую справку специально не брали.

Эксперимент был проведен исключительно в целях любопытства!

Центр города

Свой «рейд» мы начали с популярных и не очень заведений в центре города. В частности, мы прошлись по ресторанам квартала Ротерманни. Первое заведение, пиццерия Basiilik, сразу же с порога внушало уверенность полного контроля ситуации. Уже на входе стояла большая табличка, оповещающая о том, что тут будет производиться проверка паспортов. Более того, помимо антисептика посетителям предлагались даже бесплатные маски!

На входе ресторана Basiilik. ФОТО: limon.ee



Прошли спокойно в ресторан, сели на места, — и к нам подошла любезная официантка. Она принесла меню, не требуя демонстрации справки вакцинации. Мы сделали заказ и вкусно перекусили.В ресторане, по нашей оценке момента, была средняя посещаемость.



На входе в модный веганский ресторан Oasis нас встретил официант и попросил показать сертификаты вакцинации. Что мы и сделали. Так как он просто проверил их наличие, без сканирования, мы без труда прошли в заведение и сели за стол. Такой важный эксперимент нужно было проводить максимально убедительно и серьёзно, поэтому мы просто не могли обойтись без бокальчика коктейля.

Лимоны в ресторане Oasis. ФОТО: Фото читателя Limon.ee

Еще два популярных заведения Vapiano и Om house, напротив, без вариантов не пропускали людей без паспортов, но предлагали альтернативу. На входе сразу же попросили показать паспорта. Их просканировали. При отсутствии справки предложили пройти на месте быстрый тест, который стоил пять евро. В Om house на входе можно даже проверить температуру с помощью считывающего аппарата.

Стоит отметить, что пока еще во многих ресторанах есть террасы, где могут сидеть все, независимо от наличия справки.

Ласнамяэ

В Ласнамяэ почти во всех заведениях на входе висели или стояли оповещающие таблички о нововведениях и обязательных проверках.

В кафе Ingver очень мало людей, хотя для вечера вторника это нормально. Прошли внутрь, и нам принесли меню, не спросив паспорта вакцинации. Мы решили «передумать» и поблагодарили.

На входе ресторана Armudu. ФОТО: limon.ee