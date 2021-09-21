ФОТО ⟩ Во двор дома певицы Ленны Куурмаа наведался злоумышленник
Певица Ленна Куурмаа наслаждается мирной сельской жизнью со своей семьей в Сетомаа. Однако и там иногда происходят события, которые потрясают местных жителей.
Певица Ленна Куурмаа наслаждается мирной сельской жизнью со своей семьей в Сетомаа. Однако и там иногда происходят события, которые потрясают местных жителей.
«Сегодня я проснулась около четырех часов, потому что хлопнула входная дверь. Через пять минут из тьмы послышались жалобные крики кур. Стало ясно – это лиса», – сообщила Ленна в Instagram. «Я подошла к двери, Лаури уже светил фонариком своего телефона в курятник. Когда он подошел к сараю, то один большой петух дрался с лисой», – продолжила она.