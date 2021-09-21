ФОТО ⟩ Во двор дома певицы Ленны Куурмаа наведался злоумышленник

«Сегодня я проснулась около четырех часов, потому что хлопнула входная дверь. Через пять минут из тьмы послышались жалобные крики кур. Стало ясно – это лиса», – сообщила Ленна в Instagram. «Я подошла к двери, Лаури уже светил фонариком своего телефона в курятник. Когда он подошел к сараю, то один большой петух дрался с лисой», – продолжила она.

По словам Ленны, лисица была настолько проворной и буквально за несколько прыжков убежала со двора обнесенного забором. «Утром я отправилась оценить ситуацию. У большого петуха больше не было хвоста, половина кур остались живыми», – рассказала певица. По словам Ленны, она еще несколько раз просыпалась по утрам от страха, если не слышала пения петуха, думая, что снова приходила лиса.