ШОК ⟩ Исхудавшая после месяца комы МакSим показала изменившуюся фигуру на фото

Как известно, около месяца артистка провела в медикаментозной коме и подключенной к аппарату ИВЛ. За это время она сильно потеряла в весе, а впоследствии буквально заново училась ходить на ослабших ногах. Сейчас, как рассказывала в интервью Ксении Собчак сама исполнительница, постепенно возвращается к прежней форме, а в теле ее насчитывается около 43 килограммов.

На свежих снимках Марина Максимова (Настоящее имя певицы. — Прим. ред.) запечатлена во время прогулки по зеленому скверу. На звезде белоснежные брюки и легкая ветровка того же цвета. Неизменно рыжие волосы певицы блестят под лучами солнца, а на губах — улыбка. Фанаты сравнили МакSим с ангелом, ведь даже после тяжелой болезни, забравшей все силы, она выглядит ухоженной и жизнерадостной. А худоба — дело поправимое, уверены поклонники, пишет 5-tv.ru.

Макsим. ФОТО: Instagram/maksimartist