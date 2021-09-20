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Продукты, которыми легко отравиться

Продукты питания. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Отравиться свежими и качественными продуктами, как правило непросто. При этом ежедневно сотни и даже тысячи людей во всем мире страдают от отравлений. В чем же тут дело? В неумении хранить продукты должным образом и употреблении несвежей еды, в неправильном приготовлении того или иного блюда или в самих продуктах, попадающих к нам на стол? Кстати, согласно мнению ученых, которые провели ряд исследований, есть ряд продуктов, чаще всего вызывающих отравления. Читайте о них в материале «Рамблера».

Интересный факт: уличной еды (шаурма, чебуреки и т.п.) в этом списке не оказалось, хотя эта вредная еда считается (и, надо отметить, не без оснований) наиболее опасной. Зато самые обычные продукты, которые ежедневно попадают в корзину покупателей, очень часто становятся причиной отравления.

Помидоры

Привычные всем и практически ежедневно употребляемые в пищу томаты могут стать причиной сальмонеллеза и кишечной инфекции, вызванной норовирусом. Чтобы обезопасить себя необходимо тщательно мыть помидоры под горячей водой и нарезайте на отдельной доске для овощей.

Консервы

Горошек, кукурузу, фасоль, маслины и другие консервы лучше использовать сразу после того, как вы открыли банку. Если вы считаете, что остатки продукта можно хранить в этой же банке на дверце холодильника в течение довольно длительного времени, знайте, что это не так. Уже на следующий день в банке начинаются процессы окисления, которые приводят к порче продукта. Полакомившись остатками консервов через пару дней, вы рискуете навредить здоровью. Содержимое банки, которое не удалось сразу использовать, лучше переложить в стеклянную тару, в этом случае употреблять продукт можно без опаски еще примерно в течение недели.

Картофель

Согласно статистике, около 40% отравлений вызывают блюда с отварным картофелем (особенно салаты из общепита). Хотя сам по себе хороший и созревший картофель опасности не представляет, в вареном виде он очень быстро впитывает в себя вредные вещества из других продуктов. Поэтому его следует нарезать отдельно от других овощей, мяса или птицы. Блюда, в которых картофель смешан с быстропорящимися ингредиентами (колбаса, майонез и т.п.), можно хранить в холодильнике не более 12 часов. После этого стоит кушанье выбросить без всяких сожалений. В противном случае можно познакомиться с такими заболеваниями, как листериоз, сальмонеллез и дизентерия.

Тунец

Отравления, вызванные употреблением тунца, происходят из-за токсина, который в этой рыбе образуется, если не соблюдать условия ее хранения. Заболевания, к которым может привести такая халатность — сальмонеллез и отравление гистамином. Тунец должен храниться при температуре не выше 15°С, если это условие было нарушено, рыбу следует выбросить. Ни термическая обработка, ни заморозка не способны обезвредить гистамин.

Сыр

Все сыры, а в особенности молодые, — отличная среда для развития патогенных бактерий. Кроме того, как и в случае с картофелем, сыры крайне быстро начинают портиться при соприкосновении с какими-либо другими продуктами. Всегда убирайте остатки сыра в отдельную тару.

Зелень (укроп, петрушка, листовые салаты и пр.)

Один из наиболее опасных продуктов, отравиться которым очень легко. На зелень из почвы попадают микробы и бактерии из почвы, которые способны заразить не только сам продукт, но и все продукты в вашем холодильнике. Достаточно лишь одного листочка, который буде плохо промыт, чтобы вызвать кишечные инфекции и сальмонеллез. Лучше всего зелень сначала замочить в миске с водой, а потом тщательнейшим образом промыть под проточной водой и хорошо высушить.

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