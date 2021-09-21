Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака

Овен

Ваши авторитет и репутация могут подвергнуться неожиданным нападкам. Проявите характерную для вас сдержанность – постарайтесь не сорваться и не воспринимать критические замечания в свой адрес слишком болезненно. Неожиданное известие, которое вы можете получить во второй половине дня, позволит подвести итог прежним замыслам.

Телец

Противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость и требуют переосмысления. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями – существует вероятность ошибки или финансовой потери. Не давайте необдуманных обещаний – скорее всего вы не сможете их исполнить.

Близнецы

Напряженный день. Скорее всего сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Доверьтесь интуиции, не рассчитывайте на совет со стороны – только вы сами сможете помочь себе.

Рак

Развитое чувство ответственности, умение прогнозировать ситуацию приведет к успеху в сфере профессиональной деятельности или значительно поднимет ваш авторитет. Будьте внимательны при работе с документами. Вечером вероятна романтическая встреча или новое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.

Лев

Начинания или идеи последнего времени могут принести быстрый и весомый результат. В сфере профессиональной деятельности положитесь на интуицию – встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Не позволяйте мнительности или обидчивости осложнить ваши отношения с близким человеком.

Дева

Партнерские отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение. Одиноких Дев ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства. Умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации поможет добиться успеха.

Весы

Сегодня хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вероятно, ваша активность будет отмечена руководством или партнерами. Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми. Не исключено, что новые интересные знакомства из деловых перерастут в любовные.

Скорпион

День благоприятный для укрепления собственных позиций. Ваша чувствительность и ранимость, скрытая под маской внешней холодности, может помешать достижению цели. Проявляйте инициативу и настойчивость. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю.

Стрелец

Напряженный, двойственный день. Вероятно, что сегодня вы получите неожиданное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше текущее положение. Тонкая дипломатия должна стать вашим помощником во всех личных и деловых контактах. День подходит для занятий спортом и любой физической работы.

Козерог

Звезды не советуют браться за новое дело или принимать на себя дополнительные обязанности: то, что кажется легким, на самом деле окажется сложным. Постарайтесь избежать скопления народа, участия в коллективных мероприятиях, иначе вам не уйти от ненужных споров и конфликтов.

Водолей

Не исключено, что неожиданное известие или благоприятное стечение обстоятельств обернет события в вашу пользу. Не торопитесь соглашаться, если вам предложат участие в совместном проекте – сегодня только индивидуальная деятельность может принести успех. Не исключены хлопоты в связи с визитами нежданных гостей.

Рыбы