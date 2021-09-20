Настоящий аншлаг! На концерте Юрия Шатунова в Таллинне яблоку негде было упасть
В пятницу, 17 сентября, в Таллинне состоялся долгожданный концерт любимца публики Юрия Шатунова.
В пятницу, 17 сентября, в Таллинне состоялся долгожданный концерт любимца публики Юрия Шатунова.
Несмотря на то, что на мероприятии действовали строгие правила - пройти могли только люди, имеющие паспорт вакцинации от коронавируса или справку об отрицательном тесте, который также можно было сделать на месте, - зал был забит битком.
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