Неожиданные сюрпризы и бурные конфликты: гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для всех знаков Зодиака

Овнам предстоящие семь дней принесут немало конфликтов и споров. Возможны неконтролируемые вспышки агрессии, перепалки и прямые столкновения даже с самыми близкими людьми. Чтобы окончательно не разрушить хрупкий мир в семье, постарайтесь держать себя в руках. На работе, как и дома, не стоит начинать важных переговоров и инициировать обсуждение проблемных ситуаций — прийти к компромиссу будет практически невозможно.

Тельцы на грядущей неделе вдруг почувствуют острый недостаток эмоций в романтических отношениях. Представителям этого знака захочется окунуться в океан страстей, полностью отдаться наслаждениям. Тем не менее крайностей в отношениях лучше избегать, тогда неделя пройдет более спокойно.

Для Близнецов неделя пройдет удачно. Рожденные под этим созвездием люди почувствуют мощный прилив энергии, что позволит успешно начать новые проекты и решить сложные задачи. Острота ума и коммуникабельность помогут достичь компромисса на запланированных переговорах.

Ракам неделя подарит возможность наладить отношения с окружающими. В период с 20 по 26 сентября звезды подарят вам особое чувство прекрасного, вы ощутите прилив энергии и сил, в личной жизни воцарится гармония, что позволит провести эти дни мягко и с удовольствием.

Для Львов предстоящая неделя окажется довольно напряженной. Возможны конфликты, вы, вероятно, остро почувствуете недостаток финансов. Однако основные сложности ждут вас в личной жизни — вам вряд ли захочется искать подход к людям и идти на компромиссы, так что споры и ссоры лучше не провоцировать.

Девам предстоящую неделю, которая обещает быть довольно приятной во всех отношениях, лучше посвятить романтике и любви. Вы наконец достигнете взаимопонимания со своей второй половинкой, сможете сделать некий шаг вперед.

Весы окажутся в довольно противоречивой ситуации. Из-за прилива энергии, который подарят им звезды, представители этого знака могут совершить много необдуманных поступков, о которых после будут сожалеть. Вместе с тем Весов покинет присущая им неуверенность в себе, и они почувствуют, что могут добиваться своего, принимать решения и двигаться вперед без чьей-либо помощи.

Скорпионам также предстоит пережить прилив новых для них чувств, эмоций. Волна любви накроет вас с головой. Эта неделя сентября отлично подходит для того чтобы завязать новый роман или сделать шаг вперед в тех отношениях, что у вас уже есть.

Для Стрельцов неделя окажется «умеренно положительной». Вы уверенно идете к своей цели, договариваетесь с окружающими, получаете выгоду и умело ее используете. Вам точно хватит сил на все начинания, не отступайте от намеченных планов.

У Козерогов также все сложится весьма неплохо, особенно повезет представителям этого знака в любовной сфере. Неплохие дни для того, чтобы познакомиться с интересным человеком. Астролог рекомендует направить свою энергию на создание чего-то прекрасного, развиваться эстетически.

Водолеям на предстоящей неделе лучше всего посвятить себя работе. Вам удастся найти решения сложных задач, завершить крупные проекты, провести удачные переговоры. А в личной жизни с 20 по 26 сентября представителям этого знака совсем не повезет — вероятны ссоры, скандалы, недопонимание. Приготовьтесь к «эмоциональным качелям».