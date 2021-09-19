Дети Пугачевой с шиком отметили день Рождения

Любящие родители устроили для своих чад грандиозный праздник. Мероприятие пошло в стиле "Звездных войн". Множество друзей Лизы и Гарри посетили день Рождения и завалили звездных детей подарками, пишет Dni.ru.

Подписчиков удивил образ Примадонны, который она выбрала для праздника. Исполнительница появилась в черном платье и модной шляпке. Благодаря наряду она выглядит на десять лет моложе.

Поклонники завалили аккаунты Пугачевой и Галкиной разными комментариями. Там можно встретить как положительные сообщения, так и негативные.

"Богачи с жиру бесятся", "На эти деньги можно 500 день рождений сделать крутых", "Много, наверное, денег за это отвалили", "Это уже слишком", – не смогли сдержаться хейтеры.

Но нашлись и те, кто искренне порадовался за семью. Фанаты оставили много приятных слов и поздравлений.