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Дети Пугачевой с шиком отметили день Рождения
ФОТО!

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми ФОТО: Скриншот с Instagram

Кажется, совсем недавно поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина узнали, что у артистов родились дети. Рождение двойняшек стало важным событием в жизни пары. Малышей назвали Лизой и Гарри. Сегодня наследникам артистов исполнилось по восемь лет.

Любящие родители устроили для своих чад грандиозный праздник. Мероприятие пошло в стиле "Звездных войн". Множество друзей Лизы и Гарри посетили день Рождения и завалили звездных детей подарками, пишет Dni.ru.

Подписчиков удивил образ Примадонны, который она выбрала для праздника. Исполнительница появилась в черном платье и модной шляпке. Благодаря наряду она выглядит на десять лет моложе.

Поклонники завалили аккаунты Пугачевой и Галкиной разными комментариями. Там можно встретить как положительные сообщения, так и негативные.

"Богачи с жиру бесятся", "На эти деньги можно 500 день рождений сделать крутых", "Много, наверное, денег за это отвалили", "Это уже слишком", – не смогли сдержаться хейтеры.

Но нашлись и те, кто искренне порадовался за семью. Фанаты оставили много приятных слов и поздравлений.

"На самом деле очень интересная задумка", ""Счастья им и родителям", "Всем семье здоровья", "Красочный, настоящий праздник" , – написали комментаторы.

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