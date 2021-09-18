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Сегодняшний концерт «Арии» переносится на январь

Концерт группы "Ария" в Rock Cafe. ФОТО: Jelena Rudi

Сегодня в таллиннском новом ночном клубе MJClub (Парда, 9) должен был состояться концерт рок-группы «Арии». Однако, как написано на сайте организаторов, он переносится на 8 января 2022 года.

Рок-группа Ария образовалась в 1985 году. С тех пор у группы было несколько разных участников. Группу Ария основали Владимир Холстинин и Алик Грановский.

Днем рождения группы считается завершение альбома «Megalomania» 31 октября 1985 года. Свой первый концерт Ария дала 5 февраля 1986 года. Их популярность росла, несмотря на незнание СМИ.

В ноябре 1986 года Ария выпустила второй альбом «С Кем Ты?». К тому времени у группы были разногласия как по направлению, в котором она движется, так и по лидерским качествам Виктора Векштейна.

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