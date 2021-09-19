Гороскоп на 19 сентября: не пытайтесь импровизировать

Не будут беспокоить финансовые проблемы, напротив, можно позволить себе крупные расходы, в том числе и незапланированные. Общение с близкими людьми приносит радость, на недостаток приятных слов и знаков внимания жаловаться не придется. Хорошо складываются отношения с представителями противоположного пола.

Дева

Удача улыбается романтически настроенным Девам: это прекрасный день для знакомств, свиданий и признаний. Даже стабильные, ставшие привычными и предсказуемыми, отношения преподносят приятные сюрпризы. Отличный день для активного отдыха и занятий спортом; светские развлечения тоже будут кстати, если вы не забудете о чувстве меры.

Финансовая картина не столь радужна и благополучна, как хотелось бы, да и ваши расходы порой необдуманны. Нежелательно покупать дорогие украшения, наряды, косметику: сегодня вам может изменить обычное пристрастие к классике во всем, невесть откуда появляется тяга к вещам ярким, экстравагантным – позже вы так и не сможете понять, зачем же были сделаны столь странные приобретения.

Весы

Для вас нет ничего невозможного, однако некоторые цели совершенно не стоят тех усилий, которые нужно приложить для их достижения. Весы не склонны прислушиваться к доводам логики и здравого смысла, эмоции толкают их на поступки странные, необдуманные и просто глупые. Советуйтесь с человеком, которому доверяете, если не хотите увязнуть в нелепых недоразумениях, порожденных вашими ошибками.

В том, что касается денег, вам определенно не везет, но о безграничной удаче в любви говорить не приходится: вместо того, чтобы наслаждаться общением с любимым человеком, вы начинаете выяснять отношения, спорить о мелочах, совершенно не заслуживающих внимания.

Скорпион

День удачный, интересный, наполненный приятными событиями. Очень хорошо он подходит для новых знакомств, а также для неформальных встреч с людьми, с которыми вы связаны деловыми отношениями. Вовсе не обязательно обсуждать вопросы профессионального характера: достаточно провести приятное впечатление, воспользоваться своим обаянием – и человек, от чьего мнения многое зависит, будет на вашей стороне.

Хороший день для обсуждения семейных проблем; вы не побоитесь взять на себя ответственность за принятие решений, и будете совершенно правы. Интересная встреча ожидает тех, кто давно мечтает о романтическом знакомстве; важно не торопиться и не выдавать желаемое за действительное.

Стрелец

Стрельцам день едва ли покажется интересным: он предсказуем, небогат на события и, в общем, довольно скучен. Однако отчаиваться не стоит – именно сегодня у вас будет возможность уделить внимание тем мелким делам, до которых раньше просто не доходили руки, навести порядок в доме, решить какие-то бытовые вопросы.

Дамы могут заниматься рукоделием: шитье, вязание, бисероплетение не только дают возможность достичь душевного равновесия, но дают простор фантазии, столь необходимый вам сегодня. Мужчинам же рекомендована общественно-политическая активность, участие в мероприятиях социального характера.