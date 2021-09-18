242 евро за килограмм: на выходных эстонцы балуют себя мясом вагю

Кусок мяса по цене 242 евро за килограмм привлек внимание покупателя в мясном отделе продуктового магазина Таллиннского универмага. Это говяжья вырезка вагю, которая считается одной из лучших в мире: в основном из-за жира, который украшает мясо и создает мраморный узор. Продавец за прилавком заверил Elu24, что мясо на прилавке не просто красуется. «Его уже сегодня покупали», - сказал он.

Вагю ФОТО: Tiit Efert

По данным Business Insider, цена одной коровы вагю может достигать 30 000 долларов или немногим более 25 000 евро. Говорят, что в Японии рогатый скот вагю поят пивом и постоянно массажируют.

«Вагю» в переводе с японского означает «японский крупный рогатый скот». Всего в мире доступно всего четыре породы японского крупного рогатого скота. Мясо, продаваемое под названием вагю, поступает только от чистокровных животных или животных, которые были воспроизведены в пределах этих четырех пород.

Май-Лийс Сиприя, менеджер по маркетингу и коммуникациям Tallinna Kaubamaja, признает, что эстонцам известно мясо вагю. «Каждые выходные кто-то покупает и готовит вагю, потому что это более праздничное и эксклюзивное блюдо, как устрицы или осьминоги».

«Люди, которые покупают вагю, очень осведомлены, и случайных покупателей не так много. Клиентыи очень осознанно подходят к покупке мяса вагю, выбирая подходящий гарнир и напиток. Интересно наблюдение, что мужчин больше интересует вагю», - говорит он.

Покупатель мяса вагю также получает сертификат, в котором указано, что это за говядина: например, при желании можно узнать его родословную. Такую драгоценную говядину предлагают и в некоторых таллиннских ресторанах, где за 200-граммовый кусок мяса нужно заплатить почти сотню евро.

Сертификат на вагю ФОТО: Tallinna Kaubamaja

Любимый многими шеф-повар Мартин Мейкас говорит, что, к счастью, приготовить такой кусок мяса совсем несложно. «Соль-перец и на раскаленную сковороду, одна-две минуты на одну сторону и готово!»

Однако говядина Кобе считается даже лучше вагю. Его тоже получают от черного рогатого скота, выращенного с использованием специальной технологии, благодаря которой мясо получается исключительно мраморным.

Родословная - не единственный важный критерий для животных, поскольку к мясу предъявляются очень строгие требования для поддержания его качества. Кроме того, все термины, связанные с говядиной Кобе, являются зарегистрированными товарными знаками, и лишь немногие японские производители могут продавать это мясо по всему миру.