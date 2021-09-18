ФОТО! ⟩ Киркоров, Билан, Даня Милохин, Ани Лорак и другие звезды на премии Fashion People Awards 2021

Премию посетили Филипп Киркоров, Ани Лорак, Дима Билан, Николай Басков, Ирина Дубцова, Слава, Юлия Барановская, Юлия Савичева, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Брендон Стоун, Наталья Бардо, Артем Качер, Дима Масленников, группа Dabro, Софи Кальчева, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Султан Лагучев, Юлия Беретта, Роман Курцын, Эльгиза Каражанова, Сурен Платонов, Кристина Орбакайте, Ольга Кормухина, Олеся Судзиловская, Президент LG Electronics в России и странах СНГ ЕнгНам Ро и директор по связям с общественностью и социальным проектам Татьяна Шахнес, Артем Овчаренко и многие другие, пишет RUS.TVNET.lv .

Николай Басков порадовал публику мини-концертом с исполнением легендарных хитов, Дима Билан также не остановился на одной песне и даже страстно спел с Наталией Гордиенко в один микрофон. Молодые топовые исполнители не остались в стороне - весь зал танцевал под дуэты Вани Дмитриенко и Хабиба, Galibri & Mavik, и, конечно же, под хиты Султана Лагучева и Артема Качера. Всеми любимые жаркие танцы Дмитрия Красилова (Пухляш) стали изюминкой премии!