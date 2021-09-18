ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, в каких роскошных нарядах блистали сливки общества на вручении престижной эстонйской премии

Награды вручили в 30 категориях - 15 в области кинематографии и 15 в сфере телевидения. Награду в номинации «Лучший художественный фильм» вручила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет Rus.err.ee.

Победители EFTA 2021

КИНОПРЕМИИ

Лучший художественный фильм: «Последние», режиссер Вейко Ыунпуу

Лучший документальный фильм: «Вот первая моя потеря…» (Üht kaotust igavesti kandsin), режиссер Карлос Э. Лесмес

Лучший анимационный фильм: «Аист» (Toonekurg), режиссеры Мортен Чинаков, Луция Мрзляк

Лучший короткометражный фильм: «Черепаха и заяц» (Kilpkonn ja jänes), режиссер Юло Пикков

Лучшая актриса: Мари Лилль («Кратт»)

Лучший актер: Томми Корпела («Последние»)

Лучший режиссер: Вейко Ыунпуу («Последние»)

Лучший сценарист: Лаури Рандла («Прощай, СССР»)

Лучший оператор: Стен-Йохан Лилль («Последние»)

Лучший композитор: Тимо Стейнер («Юло Соостер. Человек, который сушил платок на ветру»)

Лучший художник: Еуген Тамберг («На плаву»)

Лучший звукорежиссер: Кюлли Тюли, Фред Юсси, Хенри Куус, Хоррет Куус («Фред Юсси. Красота бытия»)

Лучший режиссер монтажа: Хендрик Мягар («Вот первая моя потеря…»)

Лучший художник по костюмам: Лийс Плато («Райн»)

Деятель года: художник по гриму Кайре Хендриксон

ТЕЛЕПРЕМИИ

Лучшая передача о реальной жизни: «Двое смелых в Танзании» (Kaks kanget Tansaanias)

Лучшая злободневная передача: «Актуальная камера»

Лучший телесериал: «EnsV» (ETV)

Лучшая развлекательная передача: «Наш год в Индии» (Meie aasta Indias)

Лучшая новая передача: «Самый умный народ в мире» (Maailma kõige targem rahvas, ETV)

Лучшая спецпередача: «Наркомулы», режиссер, редактор и продюсер Кен Саан

Лучшее журналистская история: «Борьба с невидимым врагом: 60 дней на передовой линии во время пандемии коронавируса», автор - Кайл Пихл, «Очевидец» (ETV)

Лучший интервьюер: Роальд Йохансон («Вылазки Роальда»)

Лучший репортер: Антон Алексеев («Актуальная камера»)

Лучший ведущий развлекательной передачи: Юри Бучаков, Пирет Лаос, Роберт Роол («Вечер!»)

Лучшая актриса телесериалов: Эпп Ээспяэв («На свету и в тени»)

Лучший актер телесериалов: Каспер Вельберг («На линии огня»)

Лучший производитель контента: сценарист Мартин Алгус («На свету и в тени»)

Лучший создатель аудиовизуальных форм: художник Лийзи Ээсмаа («Певец в маске»)