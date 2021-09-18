Сб, 18.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

СМОТРИМ НА ЦЕНЫ! ⟩ Мне в «Париж» по делу, срочно: новый ресторан в Таллинне предлагает лягушачьи лапки и восхитительную выпечку

В Таллинне на улице Маакри в доме-небоскребе открылся новый ресторан Päris, который называют просто и понятно - «Париж». Здесь французская кухня, но не высокая, а обычная, так называемая кэжуал. В ресторан можно прийти на завтраки с 8 утра, заскочить на ланч - в меню есть и специальные предложения за 6 евро, а по основному меню «Париж» начинает работать с 15.00. Шеф-повар - именитый Владислав Дьячук, известный по работе в ресторанах «Чайковский» и Mon Repos.

Новое место сегодня - это реальный вызов и самому себе, если говорить о Владе как о владельце ресторана, и окружающей нестабильной действительности, когда рестораны закрываются один за другим, и посетителям, которые голосуют или нет своим кошельком и преданностью.

Владислав Дьячук ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Но, кажется, что «Париж», работающий месяц, уже завоевал популярность: в обеденное время здесь все столики заняты, правда, освобождаются они быстро, а чтобы попасть вечером, вам необходима предварительная бронировка.

Ты входишь в ресторан, и тебя встречает божественный аромат выпечки ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В ресторане пахнет свежей выпечкой - здесь пекут вкуснейшие булочки и круассаны, имеются продукты, которые можно приобрести, например, черную икру из Италии в баночках разной весовой категории. 

Надо заставлять себя есть черную икру - такой плакат был популярен в Советское время ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В ресторане открытая кухня, и можно наблюдать за слаженной работой поваров и официантов. В зале всегда свежие цветы, и только представьте, какое это дорогое удовольствие.

Открытая кухня ресторана ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Цены нормальные. Такие, какими они и должны быть в ресторане в центре города и с учетом высокого качества продуктов и процесса их приготовления.

Меню, где есть нежнейшие лягушачьи лапки в кляре ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
НАВЕРХ
Back