СМОТРИМ НА ЦЕНЫ! ⟩ Мне в «Париж» по делу, срочно: новый ресторан в Таллинне предлагает лягушачьи лапки и восхитительную выпечку

Новое место сегодня - это реальный вызов и самому себе, если говорить о Владе как о владельце ресторана, и окружающей нестабильной действительности, когда рестораны закрываются один за другим, и посетителям, которые голосуют или нет своим кошельком и преданностью.

Владислав Дьячук ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Но, кажется, что «Париж», работающий месяц, уже завоевал популярность: в обеденное время здесь все столики заняты, правда, освобождаются они быстро, а чтобы попасть вечером, вам необходима предварительная бронировка.

Ты входишь в ресторан, и тебя встречает божественный аромат выпечки ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В ресторане пахнет свежей выпечкой - здесь пекут вкуснейшие булочки и круассаны, имеются продукты, которые можно приобрести, например, черную икру из Италии в баночках разной весовой категории.

Надо заставлять себя есть черную икру - такой плакат был популярен в Советское время ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В ресторане открытая кухня, и можно наблюдать за слаженной работой поваров и официантов. В зале всегда свежие цветы, и только представьте, какое это дорогое удовольствие.

Открытая кухня ресторана ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Цены нормальные. Такие, какими они и должны быть в ресторане в центре города и с учетом высокого качества продуктов и процесса их приготовления.