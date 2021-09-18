«У каждого есть свой грешок»: Лайма Вайкуле призналась в зависимости

67-летняя певица призналась, что подвержена влиянию никотина. Она отметила, что недовольна собой и мечтала бы отказаться от сигарет.

«Могла бы бросить, но мне нравится. У каждого есть свой грешок: кто-то алкоголик, кто-то наркоман. А я – легкий наркоман, у меня – никотин», – говорила звезда.

Вайкуле считает, что самая большая трагедия женщин – это то, что они всегда недовольны собой.

«Я не исключение. Хорошо, что есть возможность посмотреть архивные видеозаписи и оценить», – подчеркнула артистка.

Певица считает, что в 50 лет она находилась в лучшей форме, когда пела с группой «Чай вдвоем» в Государственном центральном концертном зале «Россия». Кроме того, Вайкуле подчеркнула, что уже давно не обращает внимания на критику в свой адрес.

«Заискивать перед аудиторией, которая не понимает меня, никогда не буду. Прически, очки - это то, что меня радует. Не хочу, чтобы 13-летние девочки фанатели от меня. Моя публика взрослеет вместе со мной», – отметила Вайкуле.



