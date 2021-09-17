КАК ЭКОНОМИТЕ ВЫ? ⟩ К чему привело нас повышение цен на электричество: горы посуды и белья в ожидании подходящих часов

Цена на электроэнергию в Эстонии за последние месяцы росла головокружительными темпами. Если в мае биржевая цена на электроэнергию оставалась ниже 50 евро за мегаватт-час, то каждый последующий месяц стоимость увеличивалась. В августе среднемесячная цена выросла до 87 евро, а сентябрь поставил рекорда - начался с дневных цен более 100 евро.

Как повышение цен на электроэнергию повлияло на потребительские привычки эстонцев?

39-летняя Кади и 45-летний Март (имена изменены, настоящие редакции известны) потеряли сон, потому что резкий рост цен на электроэнергию перевернул их многолетние привычки. «Я больше не могу стирать белье днем, - сетует Кади. - Думаю, мне нужно начинать искать время, когда стирать дешевле».

Однако Март, который ежедневно следит за колебаниями биржевой цены на электроэнергию по телефону, ждал три дня, пока цена упадет, чтобы запустить посудомоечную машину. «Я ждал и ждал, пока цена упадет, но в конце концов мне все же пришлось включить посудомойку, так как чистой посуды в доме не осталось».

Однако Кади считает, что повышение цен на электроэнергию хорошо скажется на окружающей среде, поскольку люди начнут больше контролировать потребление. «Вчера в нашем доме было совсем темно ... горело только одно окно».

21-летняя студентка Трийн (имя изменено, настоящее известно редакции) признала, что повышение цен на электроэнергию не повлияло на нее напрямую, но согласилась, что начала отслеживать свои потребительские привычки. «Я не сижу вечерами при свечах, но повышение цен заставило меня задуматься: если я на пару минут выхожу из комнаты, то буду выключать свет». Она также попросила своего партнера следить, чтобы свет не был включен в каждой комнате просто так, коглда там никого нет.

Мартин Валликиви, владелец крупнейшей в Эстонии органической молочной фермы на Хийумаа спокойно воспринял новость о повышении цен, так как использует ручной труд, а не роботов для дойки коров. «Это повышение цен случилось так быстро, и я не знаю, что изменится лично для моей фермы, возможно, придется что-то менять», - сказал он, добавив, что это неприятно, но больших счетов за электроэнергию он не боится.

Валликиви заявил, что он не понимает, почему цена на электричество, топливо и рабочую силу растет постоянно, а на молоко остается прежней.

Измнение цены на электроэнергию. ФОТО: Elering

Eesti Energia разъясняет ситуацию

Директор по энергетическим продуктам и управлению рисками Eesti Energia Армен Каспаров сказал Elu24, что спрос на электроэнергию вырос. По сравнению с прошлым годом потребление увеличилось на 8%.

Повышение цены на электроэнергию связано с многократным повышением цен на природный газ, уголь и CO2. Однако, по словам Каспарова, стоит помнить, что высокие биржевые цены затрагивают только тех клиентов, которые выбрали биржевой пакет. Недавние скачки цен не сильно повлияли на расходы половины клиентов Eesti Energia с фиксированной ценой на электроэнергию.

«Многие клиенты, присоединившиеся к биржевому пакету, используют мобильное приложение для планирования работы бытовой техники - стиральной машины, бойлера, электрического обогревателя - по лучшей цене на час и тем самым экономят деньги», - говорит он.

Сколько стоит чашка кофе и стирка?

По расчетам Eesti Energia, из-за более высоких биржевых цен на электроэнергию средняя чашка кофе подоражает почти на 1 цент, а стирка белья станет на 5–10 центов дороже, чем раньше.

Если в августе прошлого года счет за электроэнергию частного дома (16 000 кВтч в год) составлял 110 евро, то нынче эту сумма может подняться до 160 евро. Однако для трехкомнатной квартиры (2200 кВтч в год) разница будет существенно меньше - 7,5 евро.

По словам Каспарова, наибольший потенциал экономии заключается в отоплении - период составляет почти полгода. «Наиболее экономичным было бы заменить электрическое отопление геотермальным отоплением, а масляные радиаторы или электрические обогреватели на более энергоэффективные тепловые насосы с воздушным источником тепла».