Рэпер заменил волосы на золотые цепи, которые вживили ему прямо в голову, и на это стоит взглянуть

Молодой рэпер из США Дан Сур не мог похвастаться армией фанатов, которые осаждали бы его дом. Он считал, что всё дело в его внешности, поэтому хотел сменить причёску. Но красить свои дреды ему не хотелось, да и идея была довольно старой. И вот в голову ему пришла мысль заменить волосы золотыми цепями, глядя на которые все бы понимали, насколько парень богат, пишет Life.ru.

Дан Сур вживил в голову крепления, к которым крючками цепляются украшения. Точную технологию он не раскрывает, чтобы не появились подражатели. За короткое время количество подписчиков рэпера увеличилось с 12 тысяч до 1,9 миллиона, но не все из них верят в выходку музыканта. Поэтому молодому человеку приходится постоянно доказывать, что на его голове не парик и цепи не из пластика, а из металла.

Хоть идея и кажется невероятно удачной самому исполнителю, пользователи Сети не спешат с ним соглашаться, пишет Daily Star. Ситуацию ухудшает и тот факт, что Дан Сур всячески кичится своим богатством (в которое никто не верит), демонстрируя золотые слитки, цепи, коронки, браслеты и всё в таком роде.



