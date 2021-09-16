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Кейт Миддлтон появилась на публике после слухов о беременности

Кейт Миддлтон. ФОТО: POOL

Длительное отсутствие Кейт Миддлтон породило множество подозрений. Почти два месяца герцогиня Кембриджская не появлялась на публике. Ее длительное отсутствие породило слухи о том, что у принца Уильяма вскоре может появиться четвертый наследник, пишут Дни.ру.

Несколько дней назад брат герцогини женился, в СМИ была дана информация о том, что Кейт Миддлтон посетила свадьбу родственника, но на фотографиях она не появилась, что вызвало еще больше подозрений.

Теперь же герцогиня Кембриджская разом опровергла все слухи. Накануне в официальном Instagram-аккаунте королевской четы появился фотоотчет с посещения Миддлтон крупнейшей базы ВВС Великобритании в Брайз-Нортоне. Супруга принца Уильяма пообщалась с военнослужащими, которые участвовали в гуманитарной операции по эвакуации мирных жителей из Афганистана, и услышала вдохновляющие истории.

Для столь серьезного мероприятия герцогиня выбрала элегантный брючный костюм, подчеркнувший ее стройную фигуру. Подписчики смогли убедиться, что никакого намека на беременность нет. Люди принялись поздравлять Кейт с возвращением и отметили, что выглядит она после отпуска великолепно. Судя по всему, британцы по-настоящему соскучились по герцогине.

Кейт Миддлтон ФОТО: George Rogers/SIPA
Кейт Миддлтон ФОТО: George Rogers/SIPA
Кейт Миддлтон ФОТО: George Rogers/SIPA

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