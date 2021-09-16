Кейт Миддлтон появилась на публике после слухов о беременности

Несколько дней назад брат герцогини женился, в СМИ была дана информация о том, что Кейт Миддлтон посетила свадьбу родственника, но на фотографиях она не появилась, что вызвало еще больше подозрений.

Теперь же герцогиня Кембриджская разом опровергла все слухи. Накануне в официальном Instagram-аккаунте королевской четы появился фотоотчет с посещения Миддлтон крупнейшей базы ВВС Великобритании в Брайз-Нортоне. Супруга принца Уильяма пообщалась с военнослужащими, которые участвовали в гуманитарной операции по эвакуации мирных жителей из Афганистана, и услышала вдохновляющие истории.

Для столь серьезного мероприятия герцогиня выбрала элегантный брючный костюм, подчеркнувший ее стройную фигуру. Подписчики смогли убедиться, что никакого намека на беременность нет. Люди принялись поздравлять Кейт с возвращением и отметили, что выглядит она после отпуска великолепно. Судя по всему, британцы по-настоящему соскучились по герцогине.

Кейт Миддлтон ФОТО: George Rogers/SIPA

Кейт Миддлтон ФОТО: George Rogers/SIPA

Кейт Миддлтон ФОТО: George Rogers/SIPA



