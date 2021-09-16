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ВИДЕО ⟩ Велосипедист в вечерней темноте кружил посреди шоссе в Таллинне

Rattur tiirutas keset teed. ФОТО: Kuvatõmmis

Велосипедист разгонял скуку весьма своеобразным способом, пока ждал, когда загорится зеленый свет.

Поздно вечером в понедельник Евгений Кузнецов стал свидетелем странного зрелища в Таллинне. Он поделился видео в сообществе EZ-дуны!.

Уж больно интересный велосипедист попался,

- подписал он ролик.

Мужчина заснял на регистратор велосипедиста, который ехал впереди него по Палдискому шоссе. Доехав до перекрестка с Сыле, они остановились на красном светофоре.

Велосипедист, видимо, не счел достойным просто остановиться. Вместо этого он спокойно стал кружить перед носом машины Кузнецова. При этом он находился всего в нескольких метрах от машин, движущихся по улице Сыле в вечерней темноте.

По большей части комментаторов забавляло странное поведение велосипедиста, хотя были и негативные высказывания. «Он велик показывает со всех сторон», - с юмором похвалил один из комментаторов.


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