СКАНДАЛ! ⟩ Наталия Гулькина довела Аллу Пугачеву: «Ничего вам со мной не сделать!»

Наталия Гулькина заявила, что в шоу-бизнесе все продается и покупается. А особое влияние до сих пор имеет Алла Борисовна, мол, та способна рушить карьеры неугодных и уже успела загубить творческие судьбы ряда исполнительниц. «Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на Первом канале никогда», — рассказала Гулькина Елене Ханге.

Пугачева подобные выпады в свой адрес терпеть не стала и опубликовала пост, в котором процитировала свою песню. «Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья», — намекала певица на Гулькину.

Легенда эстрады также поблагодарила известного светского журналиста Артура Гаспаряна, который разнес экс-солистку «Миража» в авторской колонке. Гаспарян отметил, что блондинке попросту нужна была шумиха, ведь многие стали забывать о ее существовании. «Наташ, я тебя обожаю, но скажи на милость, ты под столом у Эрнста сидела, подслушивая «звонок Пугачевой на Первый канал»? Или пряталась за занавеской в замке в Грязях, еле дыша, когда Алла плела страшные заговоры?» — негодовал Гаспарян.

Журналист добавил, что Алла Борисовна напротив помогла целой плеяде артистов и в целом внесла огромный вклад в развитие музыкальной индустрии страны. «Неизвестно, правда, когда Алла услышала саму Гулькину и слышала ли вообще — на этой тонкой ноте Наталья аккуратно съехала в сторону, предпочитая говорить исключительно в третьем лице. Из чего было не очень понятно, относит ли и себя певица Гулькина к числу «пострадавших от Пугачевой» или радеет исключительно за несчастных коллег. Но имена их она так и не выдала — настоящая партизанка «Молодой гвардии» на допросе у фрицев», — усмехался журналист.

Поддержал 72-летнюю супругу и Максим Галкин. Шоумен назвал выпад Гулькиной клеветнической глупостью и также поблагодарил за статью Гаспаряна.



