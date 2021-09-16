Максим Галкин ответил на вопрос, зачем красит губы

Максиму Галкину не привыкать к похвалам поклонниц по поводу его внешности. Хотя порой приходится терпеть и довольно сомнительные для мужчины комплименты. Так, одна из обожательниц шоумена отметила, что у него красивые губы, и при этом выразила недоумение, зачем он их красит!