Максим Галкин ответил на вопрос, зачем красит губы
Поклонница отвесила шоумену сомнительный комплимент, пишет Пятый канал.
Поклонница отвесила шоумену сомнительный комплимент, пишет Пятый канал.
Максиму Галкину не привыкать к похвалам поклонниц по поводу его внешности. Хотя порой приходится терпеть и довольно сомнительные для мужчины комплименты. Так, одна из обожательниц шоумена отметила, что у него красивые губы, и при этом выразила недоумение, зачем он их красит!
Супруг Примадонны не поленился записать специальный ролик, в котором крупным планом показал свои губы и заверил подписчиц, что не красит их.
«Уважаемые подписчицы, я не крашу губы. Это их натуральный цвет. Ну что поделаешь, с такими уродился», – произносит некрашеными губами юморист.