Чт, 16.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

Максим Галкин ответил на вопрос, зачем красит губы

Максим Галкин ФОТО: Instagram

Поклонница отвесила шоумену сомнительный комплимент, пишет Пятый канал.

Максиму Галкину не привыкать к похвалам поклонниц по поводу его внешности. Хотя порой приходится терпеть и довольно сомнительные для мужчины комплименты. Так, одна из обожательниц шоумена отметила, что у него красивые губы, и при этом выразила недоумение, зачем он их красит!

Супруг Примадонны не поленился записать специальный ролик, в котором крупным планом показал свои губы и заверил подписчиц, что не красит их.

«Уважаемые подписчицы, я не крашу губы. Это их натуральный цвет. Ну что поделаешь, с такими уродился», – произносит некрашеными губами юморист.

ФОТО: Instagram

Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back