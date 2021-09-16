Семья Светланы Лободы узнала о судьбе деда-фронтовика спустя 80 лет после его гибели

Певица Светлана Лобода узнала о судьбе деда-фронтовика – более 80-ти лет он считался пропавшим без вести. Поисковики во время Вахты памяти обнаружили в Новгородской области медальон, принадлежащий родственнику.

Находку уже передали семье поп-дивы. Максим Облендер расскажет все подробности.

«В это сложно поверить!»

Именно так отреагировала Светлана Лобода на невероятную находку. Следы деда-фронтовика певицы, которые затерялись во время войны, нашли под Новгородом. Маме поп-дивы написал отряд поисковиков:

«Мы нашли брата вашего дедушки Николая Федоровича».

Военные госпитали часто становились целью для вражеской авиации: быстро эвакуировать большое число раненных врачам не удавалось, а налеты врага были стремительными. В 1942-м в урочище Березка Новгородской области от рук фашистов разом погибли около 200 раненых бойцов и советских медиков. Среди них Николай Федорович Лобода – военный фельдшер.

«Это было то стратегическое направление, по которому шли солдаты вермахта в попытке прервать все пути ведущие и связывающие Ленинград того времени с Москвой, вот поэтому там бои были наиболее ожесточенные», – рассказывает историк спецслужб, доцент института философии СПбГУ Сергей Рац.

Все это время семья считала его пропавшим без вести. Поисковики говорят, как точно погибли бойцы, вряд ли получится узнать, записей об этом нет. Все на уровне рассказов местных жителей. Был госпиталь, да и все тут, а бойцов перезахоронили в братской могиле. Ее то и отыскали.

Многие бойцы отказывались носить медальоны и капсулы, считая это плохой приметой: наденешь – точно пуля врага тебя найдет. Кто-то из тех же соображений не заполнял бланк. Из 168 бойцов у двоих нашли капсулы – одну пустую, а вторую – его! Николай Лобода оказался не из суеверных. В графе адрес значилось: Полтавская область, Украина, Село Лукашовка.

«Позвонили в сельсовет и на удивление глава поселения отозвалась, рассказала, что Лобода очень распространенная фамилия в их районе, но Федоровичи – два брата жили во время войны в их селе», – говорит командир поискового отряда «Новгородская кадетская рота» Анатолий Ивлев.

Подсказали и родню бойца, посоветовали обратиться к Светлане Лободе. Вот, что написала мама певицы:

«Дед Михаил очень переживал, что не знал реальной картины, где его брат. И вот пару дней назад нам позвонили и сообщили, что останки брата нашего деда нашли. У нас был шок. Теперь мы точно знаем, где он похоронен, где его могила. А самое главное, что он погиб, как настоящий герой!»

Уже со всеми воинскими почестями всех бойцов, обнаруженных поисковым отрядом перезахоронили на воинском мемориале у деревни Ясная поляна в том же районе Новгородской области, где оборвался боевой путь Николая Лободы. Но осталась его история, которую хранят в семье. Медальон красноармейца с просьбой «сообщить родственникам» передали им на хранение, спустя почти 80 лет.



