ВИДЕО ⟩ Ксения Собчак и Настя Ивлеева поцеловались на премьере нового шоу

На кадрах видно, как 30-летняя Ивлеева и 39-летняя Собчак, стоя на сцене сливаются в страстном поцелуе. В сети уже шутят, что это был полный засос. Интересно, что никто из героинь не отпрянул друг от друга, а нежности продолжались несколько секунд под громкие улюлюкание толпы.

Пока что непонятен мотив этого поступка. Ни Настя, и Ксения не были замечены в странных отношениях – звезда соцсетей недавно развелась с Элджеем, а Собчак уже два года находится в браке с Константином Богомоловым. Правда, за Собчак уже водился грешок в виде поцелуя с Тиной Канделаки, после чего две звезды жестко поссорились.

Поклонники в соцсетях сравнивают новую выходку со скандальной ситуацией 2000-х, когда на сцене премии MTV Мадонна поцеловала Бритни Спирс и Кристину Агилеру. «Наши не хуже», – можно найти ответ в соцсетях.

Отметим, что дружба Ивлеевой и Собчак стала крепче после недавнего выпуска – Настя откровенно рассказала подруге о жизни, заработке и, конечно же, расставании с Элджеем. И хоть до этого она уже много высказала глянцевому журналу, с Ксенией Настя раскрылась и была абсолютно честна.

К слову, возможно это своеобразный пиар шоу звезды «Орла и решки», которое она готовит последние несколько месяцев. Проект «Королевские кобры» предполагает выступления драг-квин – мужчин, переодетых в женские костюмы. Идея привлекла Ивлееву, которая вложила в идею свои деньги и теперь раскручивает ее не только в соцсетях, но и на телевидении.



