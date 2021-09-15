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СКОЛЬКО ЭРОТИКИ! ⟩ Эпатажный стилист Алексей Солтан показал, как нужно принимать душ на французском курорте

Алексей Солтан ФОТО: Фейсбук

Эстонский стилист Алексей Солтан не устает удивлять своих подписчиков эротичными снимками, но на этот раз он превзошел сам себя.

Алексей отдыхает во французском Сан-Тропе. Видимо, там слишком жарко, и душ приходится принимать Солтану слишком часто. Он публикует снимки, сделанные на одном из пляжей Сен-Тропе. Любуемся!

ФОТО: личный архив

На фото он позирует под душем на пляже в длинной золотистой майке, которая почти не скрывает то, что обычно принято прикрывать.

Интересно, сколько времени Алексей сушит свои длинные волосы?


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