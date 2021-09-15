СКОЛЬКО ЭРОТИКИ! ⟩ Эпатажный стилист Алексей Солтан показал, как нужно принимать душ на французском курорте
Эстонский стилист Алексей Солтан не устает удивлять своих подписчиков эротичными снимками, но на этот раз он превзошел сам себя.
Эстонский стилист Алексей Солтан не устает удивлять своих подписчиков эротичными снимками, но на этот раз он превзошел сам себя.
Алексей отдыхает во французском Сан-Тропе. Видимо, там слишком жарко, и душ приходится принимать Солтану слишком часто. Он публикует снимки, сделанные на одном из пляжей Сен-Тропе. Любуемся!
На фото он позирует под душем на пляже в длинной золотистой майке, которая почти не скрывает то, что обычно принято прикрывать.
Интересно, сколько времени Алексей сушит свои длинные волосы?