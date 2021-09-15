Взлеты и падения: в каком возрасте разные знаки Зодиака могут кардинально изменить жизнь

Овнам повезло — в их жизни судьбоносные годы сулят только позитивные перемены. В возрасте 20, 31, 35, 43, 47, 58, 60, 66 лет представители этого знака могут выйти на новый уровень доходов, взлететь по карьерной лестнице или встретить настоящую любовь на всю оставшуюся жизнь.

Тельцы проходят свои «решающие» годы в два этапа. До 30 лет рожденные под этим созвездием обычно вынуждены переживать самые разные неприятности, сражаться за собственное благополучие и стойко переносить все удары, которые приготовила им судьба. К испытаниям Тельцам нужно быть готовыми в 17, 23, 25, 30 лет, а вот после тридцатилетнего юбилея в их жизни наступает наконец светлая полоса. В 35, 39, 51, 60 и 64 года можно расслабиться и наконец начать получать подарки от Вселенной.

Близнецы и сами чувствуют приближение переломного момента в их жизни. За несколько лет или месяцев до значимой даты представители этого знака испытывают некоторую тревогу относительно собственного будущего — это звезды предостерегают их и дают возможность набраться сил. Особенно осторожными им следует быть в возрасте 20, 36, 40, 52, 64, 70 и 80 лет.

Раки в отличие от Близнецов совсем не ожидают, что какой-то год их жизни может стать особенно неудачным, поэтому все трудности для них становятся очень неприятным внезапным сюрпризом. До 50 лет (в 30, 35, 40, 45) потери могут быть не слишком значительными, а вот после следующих юбилеев — 50, 60 и 75 лет — начнутся испытания посерьезнее: проблемы со здоровьем, трудности на работе и в семье.

Львы уверены, что их жизнь зависит только от них самих, и в чем-то они, конечно, правы — добиваться своего представители этого царственного знака умеют. Тем не менее у Вселенной на все свои планы, а значит, в 36 лет, 43 года, 57, 60 и 79 лет Львам стоит быть особенно внимательными к знакам судьбы и осторожными.

Девы в судьбу не верят и точно знают, что при должной концентрации все можно держать под контролем. Финансовое благополучие и продвижение по карьерной лестнице действительно находятся в их руках, а вот с чувствами сложнее. В 21, 27, 31, 43, 50 лет Девы могут сильно разочароваться в любви.

Весов астролог об опасности предупреждать не стала — их годы перемен принесут счастье в личной жизни, выход на новый финансовый уровень, карьерный рост и знаковые путешествия. Ждать удачи стоит в 23, 35, 40, 46, 56, 64, 72.

Скорпионам особенно важно не пропустить свои переломные годы в судьбе, поскольку все их будущее зависит исключительно от их же поведения. К 24, 32, 49, 50, 64, 74 годам представители этого знака должны осознать свои ошибки и понять, что пора заняться саморазвитием, побороть какие-то вредные привычки. Только через работу над собой Скорпион может достичь счастья и избежать больших бед.

Стрельцы обычно успевают настрадаться еще в молодости, а вот после 40 лет их жизнь начинает бить ключом и стремительно меняться к лучшему. Будто из ниоткуда появляются силы на новые свершения. Значимые годы для этого знака зодиака — 24, 35, 39, 40, 43, 53, 59, 68, 75.

Упрямые Козероги привыкли справляться с любыми трудностями самостоятельно, поэтому судьба постоянно стремится проверить их на прочность, подкидывая новые и новые испытания. Многие из подобных «подарков» способны застать этих рациональных представителей астрологического круга врасплох, так что особенно бдительными Козерогам стоит быть в 21, 33, 36, 41, 53, 57.

Люди, родившиеся под знаком Водолея, обычно не придают значения советам астрологов, потому что не считают, что могут что-то изменить в уготованной им судьбе. Тем не менее Водолеям стоит обращать внимание на события, которые происходят в их жизни, и решения, которые они принимают в 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64, 72 года, поскольку это их «роковые» даты.

Максимально эмоциональные Рыбы очень бурно переживают и счастливые, и неудачные моменты своей жизни. Они то заливаются слезами, то устраивают пир горой, как только происходит что-то значимое. Представителям этого знака стоит научиться относиться к жизни более философски и воспринимать происходящее немного проще, тогда годы 24, 30, 33, 45, 47, 55, 60 пройдут для них довольно спокойно и счастливо.



