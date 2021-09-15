КУДА ЖЕ ТЫ, ВАЛЮХА? ⟩ Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко попрощалась с сериалом

За плечами у 67-летней артистки огромное количество театральных и кинопроектов, но настоящую популярность ей принесла роль темпераментной Валентины Будько в комедийном сериале «Сваты».

Поклонники шоу с нетерпением ждут премьеры седьмого сезона, который станет завершающим. Работа над ним затянулась из-за пандемии и в итоге длится уже около четырех лет.

Впрочем, известно, что до выпуска новых серий уже осталось не так много. Продюсеры «Сватов» обещают выпустить долгожданный сезон на экраны к ближайшей зиме. О финишной прямой сегодня заявила и Татьяна Кравченко, опубликовав пост в своем Instagram.

«Ну шо?! С 16 сентября приступаю к любимому и очень кропотливому процессу – озвучанию (или по-другому – к дубляжу) моей любимой Валюхи! Жду очень, но чувства смешанные. Озвучание – это последний штрих в работе над ролью в кино... а значит, когда закончится озвучка, я расстанусь с Валюхой... Но с другой стороны – это значит, что до выхода «Сватов 7» в эфир остается совсем мало времени!» – рассказала звезда.



