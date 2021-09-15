ЗАВИДУЕМ МОЛЧА! ⟩ Живущая во Флориде эстонская спортсменка показала любимую комнату в шикарнейшем особняке

Живущая во Флориде с мужем эстонская спортсменка Грете Гриффин похвасталась в соцсетях комнатами в новом особняке, строительство которого шло целый год.
В мае прошлого года Грете поделилась с подписчиками первой фотографией нового дома. В декабре строительство завершилось, но нужно было обустраивать жилые комнаты. Видимо, Грете сама восхищается домом, поэтому и публикует снимки своего жилища довольно часто.
Подписчики спросили Грете, что ей больше всего нравится в доме. В ответ спортсменка опубликовала снимок баскетбольной площадки, которая выглядит довольно круто!
Муж Греты — футболист Роберт Гриффин III американской национальной футбольной лиги (НФЛ). Грета и Роберт поженились в 2018 году. У пары есть две дочери: Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019 года.