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ЗАВИДУЕМ МОЛЧА! ⟩ Живущая во Флориде эстонская спортсменка показала любимую комнату в шикарнейшем особняке

Грете Гриффин ФОТО: Instagram / @gretegiii

Живущая во Флориде с мужем эстонская спортсменка Грете Гриффин похвасталась в соцсетях комнатами в новом особняке, строительство которого шло целый год. 

В мае прошлого года Грете поделилась с подписчиками первой фотографией нового дома. В декабре строительство завершилось, но нужно было обустраивать жилые комнаты. Видимо, Грете сама восхищается домом, поэтому и публикует снимки своего жилища довольно часто.

Дом, в котором живет Грете Гриффин. ФОТО: Instagram

Подписчики спросили Грете, что ей больше всего нравится в доме. В ответ спортсменка опубликовала снимок баскетбольной площадки, которая выглядит довольно круто!

Баскетбольная площадка дома у Грете. ФОТО: Instagram

Муж Греты — футболист Роберт Гриффин III американской национальной футбольной лиги (НФЛ). Грета и Роберт поженились в 2018 году. У пары есть две дочери: Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019 года.

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