ЗАВИДУЕМ МОЛЧА! ⟩ Живущая во Флориде эстонская спортсменка показала любимую комнату в шикарнейшем особняке

В мае прошлого года Грете поделилась с подписчиками первой фотографией нового дома. В декабре строительство завершилось, но нужно было обустраивать жилые комнаты. Видимо, Грете сама восхищается домом, поэтому и публикует снимки своего жилища довольно часто.

Дом, в котором живет Грете Гриффин. ФОТО: Instagram

Подписчики спросили Грете, что ей больше всего нравится в доме. В ответ спортсменка опубликовала снимок баскетбольной площадки, которая выглядит довольно круто!

Баскетбольная площадка дома у Грете. ФОТО: Instagram