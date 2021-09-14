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УЗНАЛИ? ⟩ Фанатка «фотошопа» Ани Лорак показала себя без макияжа

Ани Лорак ФОТО: Инстаграм

Певица часто ретуширует собственные фото, чтобы ее лицо выглядело худее, скулы выразительнее, а щеки меньше. В сторис Лорак опубликовала видео без Instagram-масок, пишет «Сегодня».

Певица позировала в повседневной спортивной одежде, она собрала волосы в пучок и надела кепку. На лице Ани Лорак нет макияжа и отчетливо видны ее родинки, которые она периодически прячет под мейком.

ФОТО: Инстаграм

«Улыбнись», – советует поклонникам Ани Лорак.

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