Анастасию Волочкову застыдили за поход в храм в рваной одежде
Известная балерина снова пострадала от нападок хейтеров. На сейчас раз их не устроил стиль артистки, пишет Пятый канал.
Известная балерина снова пострадала от нападок хейтеров. На сейчас раз их не устроил стиль артистки, пишет Пятый канал.
Балерина Анастасия Волочкова, сама того не желая, оказалась в эпицентре громкого скандала. Фанаты неоднократно стыдили артистку за то, что посещает святые места в неподобающем виде. Но она упорно повторяет одни и те же ошибки.
Несколько минут назад Волочкова выложила фото с крестницей Элизой, которая отмечала день рождения 8 сентября. С мамой девочки звезда когда-то делила одну гримерку в Большом театре, а сегодня они дружат семьями. Балерина и несовершеннолетняя позируют возле Никольского храма. В честь праздника обе посетили его и поставили свечи.
Волочкова отказалась соблюдать традиции и нарядилась в собор, как на прогулку по Москве: модные рваные джинсы, топик, громоздкие сабо на платформе. Девочка пришла в храм в мини-юбке. Обе без платков на голове.
«Ну хоть бы в храм поприличнее оделись, и Элизу научили. Или вы за кагором пошли?»; «Кричащая безвкусица. Так грустно…»; «Чему может научить такая крестная мать?»; «В храм в таком… Прости, Господи…» – комментировали снимок подписчики балерины.
Впрочем, гневные отзывы ее, кажется, мало беспокоили. Обычно звезда отвечает недоброжелателям. Но пока немного притаилась.