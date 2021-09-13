Анастасию Волочкову застыдили за поход в храм в рваной одежде

Балерина Анастасия Волочкова, сама того не желая, оказалась в эпицентре громкого скандала. Фанаты неоднократно стыдили артистку за то, что посещает святые места в неподобающем виде. Но она упорно повторяет одни и те же ошибки.

Несколько минут назад Волочкова выложила фото с крестницей Элизой, которая отмечала день рождения 8 сентября. С мамой девочки звезда когда-то делила одну гримерку в Большом театре, а сегодня они дружат семьями. Балерина и несовершеннолетняя позируют возле Никольского храма. В честь праздника обе посетили его и поставили свечи.

Волочкова отказалась соблюдать традиции и нарядилась в собор, как на прогулку по Москве: модные рваные джинсы, топик, громоздкие сабо на платформе. Девочка пришла в храм в мини-юбке. Обе без платков на голове.

ФОТО: Instagram

«Ну хоть бы в храм поприличнее оделись, и Элизу научили. Или вы за кагором пошли?»; «Кричащая безвкусица. Так грустно…»; «Чему может научить такая крестная мать?»; «В храм в таком… Прости, Господи…» – комментировали снимок подписчики балерины.

Впрочем, гневные отзывы ее, кажется, мало беспокоили. Обычно звезда отвечает недоброжелателям. Но пока немного притаилась.



