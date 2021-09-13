Мама МакSим впервые о болезни дочери: «Спасала ее ради детей»

Марина попала в больницу в середине июня с 40% поражением легких, через какое-то время состояние звездной пациентки резко ухудшилось, и врачам пришлось ввести ее в кому. Все это время за 38-летнюю исполнительницу переживала вся страна. Сложно представить, что чувствовали тогда близкие МакSим.

Мы хватались за соломинку, я так боялась, что мы ее не довезем до клиники, но, слава Богу, все обошлось! Сколько людей за нее молилось. Моя старенькая мама день и ночь читала молитвы. Я спасала дочь ради ее детей (у МакSим две дочери, — прим. «СтарХита»),

— поделилась родительница певицы Светлана Викторовна в шоу «Осторожно: Собчак» на YouTube.

В минуты отчаяния мама артистки принял решение позвать в больницу к дочери духовника. «Я очень верю в Бога и знала, что Господь не допустит ее смерти. Мне хотелось, чтобы она жила, и была здорова, смогла воспитать своих девочек, творила добро», — отметила женщина.

Сейчас Марина продолжает восстанавливаться после двухмесячной комы. Артистка набрала вес и понемногу возвращается к привычной жизни. В этом ей помогают медики.

«Раньше я не очень хорошо относилась к здоровью, — признается МакSим. — До сих пор не знаю, надо ли мне прививаться от коронавируса. Зато сейчас уверена, что когда крышка гроба закрывается, все не заканчивается, а только начинается».



