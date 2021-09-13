Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 сентября: кому стоит прислушаться к интуиции, а кому не торопить события

Однозначно сказать, что она будет благоприятной или опасной нельзя. Многое зависит от того, какой путь и методы решения проблем мы с вами выберем.

Овен

Овнам с 13 по 19 число стоит прислушиваться к интуиции. Самым благоприятными днями станут понедельник и вторник. В эти два дня Овны смогут побороть любые трудности на своем пути. Главное, чтобы все проблемы шли им на пользу. Важно извлекать уроки из произошедшего и не бояться оступиться на пути к богатству и счастью. В любви, как и в делах, Овнам потребуется толика настойчивости и решительности. Это наилучшее время для того, чтобы брать инициативу в свои руки.

Телец

Тельцам стоит избегать больших нагрузок, потому что восстановление энергетики на этой неделе будет проходить довольно вяло. Полезным будет умеренный спорт, прогулки, общение. Павел Глоба считает, что финансовый успех Тельцов будет напрямую зависеть от их умения применять полученные знания на практике и от креативности. В любви же стоит двигаться вперед без страха. Это касается как одиноких людей, так и тех, кто в отношениях.

Близнецы

Близнецам сейчас лучше как можно меньше общаться со знаками Зодиака, которые не прощают обид. Эти люди могут быть негативными, а отрицательные эмоции противопоказаны, особенно в начале недели — в самое неблагоприятное время для Близнецов. На этой неделе лучше не менять работу и не начинать новых дел. Лучше сосредоточиться на самых насущных проблемах. Что касается амурной сферы, то, скорее всего, домашние хлопоты и работа не дадут Близнецам даже думать о любви.

Рак

15 и 16 сентября, в самые опасные дни недели, Ракам стоит помнить о том, что в эти дни лучше не переутомляться. Важно избегать энергетического истощения, правильно планируя дела и расходуя силы. Остальные дни недели будут благоприятными для работы, покупок, командировок. Всех, кто ищет вторую половинку, ждет успех. Главное для Раков сейчас — не торопить события. Нужно очень спокойно и методично выбирать того кто смог бы стать любимым человеком. В целом неделя прекрасно подходит для общения с друзьями, обмана опытом.

Лев

У Львов самой важной сферой становится работа, финансы. Чтобы увеличить достаток, не увеличивая при этом затраты сил и энергии, можно воспользоваться специальными хлебными заговорами. Это то самое время, когда астролог советует Львам совершать покупки. Лучшего времени, чем 13 и 14 число в сентября для этого просто не найти. Есть шансы наткнуться на скидки. Можно вкладывать деньги в дом, квартиры. На выходных полезно будет потратиться на развлечения. Это идеальное время для избавления от вредных привычек, смены ритма жизни.

Дева