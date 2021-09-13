ПУГАЮЩИЙ ОПЫТ ⟩ В тартуском автобусе нетрезвый мужчина приставал к 12-летней девочке и говорил непристойности

В публикации говорится, что 9 сентября 12-летняя девочка ждала автобус на остановке Atlantis в Тарту, чтобы ехать домой.

Именно там мужчина завязал с девочкой подозрительный разговор, который ей удалось частично записать на телефон. "Что нужно сделать мужчине, чтобы тебя получить?" - обратился мужчина к девочке.

Мужчина также задавал ей вопросы о возрасте и о многих других неуместных вещах.

Около 15:00 прибыл долгожданный автобус №4, в который также вошел разговаривавший с ней мужчина. «Ребенок сидел у двери посередине, а мужчина встал на место для инвалидов», - сказала мать.

Мужчина также попытался заговорить с девочкой и в автобусе, но, к счастью, вмешался отец с маленьким ребенком, который сидел недалеко от девочки. Затем мужчина ушел в сторону, а позже вышел из автобуса.

«Ребенок не смог вспомнить ничего, кроме того, что он был пожилым мужчиной, пьяным и темноволосым», - мать попыталась передать описание ребенка, чтобы предупредить других.

«Я хочу поблагодарить молодого отца, который помог моему ребенку. Пока дочь ждала автобус и все это случилось, на остановке было много людей, которые ничем не помогли. Но, может быть, кто-то, кто видел ситуацию, сможет более подробно описать, каким был этот мужчина, а может быть, даже кто-то знает его», - пишет обеспокоенная мать.