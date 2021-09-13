ФОТО ⟩ Вот это да! Светлана Ходченкова полностью разделась на пляже
Светлана Ходченкова прогулялась по побережью голой. Откровенный снимок актрисы оказался в Сети, пишет eg.ru.
Светлана Ходченкова прогулялась по побережью голой. Откровенный снимок актрисы оказался в Сети, пишет eg.ru.
38-летняя заслуженная артистка России наслаждается отдыхом на Мальдивах и делится фотографиями с тропических островов с поклонниками. Сегодня звездная блондинка побаловала фанатов очередным пикантным кадром.
Светлана без стеснения обнажилась на белоснежном пляже. Она сняла бикини и скинула с себя белую рубашку, которой прикрыла подтянутые ягодицы. Ходченкова повернулась спиной к фотографу, продемонстрировав осиную талию и женственную спину.
Подписчики актрисы пришли в невероятный восторг от соблазнительного снимка.
Напомним, Светлана была замужем за актером Владимиром Яглычем, однако рассталась с ним летом 2010 года. Позже ее связывали отношения с московским бизнесменом Георгием Петришиным, но дальше помолвки дело не зашло. Теперь Ходченкова держит личную жизнь в тайне. Детей у звезды пока нет.