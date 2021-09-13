ФОТО ⟩ Вот это да! Светлана Ходченкова полностью разделась на пляже

Светлана без стеснения обнажилась на белоснежном пляже. Она сняла бикини и скинула с себя белую рубашку, которой прикрыла подтянутые ягодицы. Ходченкова повернулась спиной к фотографу, продемонстрировав осиную талию и женственную спину.

Напомним, Светлана была замужем за актером Владимиром Яглычем, однако рассталась с ним летом 2010 года. Позже ее связывали отношения с московским бизнесменом Георгием Петришиным, но дальше помолвки дело не зашло. Теперь Ходченкова держит личную жизнь в тайне. Детей у звезды пока нет.