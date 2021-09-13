Джей Ло без трусиков, Мадонна в образе похотливой служанки: звезды на MTV Video Music Awards

52-летняя Джей Ло, которая недавно сошлась с Беном Аффлеком, на своем примере показала, что мини-юбку с экстремальными разрезами можно надевать в любом возрасте. Теперь поклонникам артистки остается только догадываться, было ли на ней в этот вечер нижнее белье...

Звезда много работает над своей фигурой и благодаря самодисциплине сумела сохранить подтянутое тело и аппетитные ягодицы, которые в свое время стали ее визитной карточкой.

Джей Ло ФОТО: Bennett Raglin

Многие годы Мадонна держит своих поклонников в напряжении. Певице уже 63 года, а она не перестает удивлять окружающих своими выходками и откровенными образами.

На MTV Video Music Awards пышногрудая звезда пришла в образе похотливой служанки, отдав предпочтение черному костюму из кожи и латекса. Образ роковой блондинки дополнял не менее эффектный головной убор.

Мадонна ФОТО: Charles Sykes

От коллег по звездному цеху не стала отставать Меган Фокс. Горячая брюнетка появилась на премии в сопровождении своего бойфренда Машина Гана Келли, который по всей видимости, охранял свою спутницу, облаченную в прозрачное платье, от других мужчин.

Меган Фокс тоже отдала предпочтение «голому» платью ФОТО: ANDREW KELLY

Билли Айлиш не стала отступать от принципов и отдала предпочтение целомудренному наряду. 19-летняя исполнительница не любит демонстрировать прелести своей фигуры, поэтому она облачилась в черный балахон и, надо сказать, очень выделялась на фоне полуголых коллег по шоу-бизнесу.