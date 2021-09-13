ВИНОВАТА ЛЮБОВЬ? ⟩ Популярный эстонский блогер сменила имя и покидает Эстонию
Эстонский блогер Paljas Porgand или Меридин Таймре поменяла имя, ищет жильцов в свою роскошную квартиру и собирается уехать из Эстонии, пишет Elu24.
Эстонский блогер Paljas Porgand или Меридин Таймре поменяла имя, ищет жильцов в свою роскошную квартиру и собирается уехать из Эстонии, пишет Elu24.
Уже несколько недель блогер Paljas Porgand пишет свои посты в Instagram на английском языке. Причина тоже выяснилась. Женщина планирует начать новую жизнь за пределами Эстонии, поэтому и поменяла имя. Теперь она Кассия Шакти Шамотайло.
selline huvitav valik siis pic.twitter.com/PttFSswuTT— Brenda (@kanakoib) September 11, 2021
Кассия рассказала в социальных сетях, что в Эстонии она чувствует себя подавленной. Она уверена, что в другой стране хоть и столкнется с большими проблемами, но там у нее будет больше возможностей сделать что-то великое. Женщина переезжает на испанский остров Тенерифе, по крайней мере, на время.
Кажется, что причиной всему - разбитое сердце Мерилин Таймре. Есть подтверждения, что ее отношения с Роометом Поомом окончены. И, судя по его постам в соцсетях, он не собирается уезжать из Эстонии, да и совместных фоток у пары больше нет. Теперь уже Кассия категорически отказывается общаться со СМИ, молчит и Роомет.