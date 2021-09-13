ВИНОВАТА ЛЮБОВЬ? ⟩ Популярный эстонский блогер сменила имя и покидает Эстонию

Уже несколько недель блогер Paljas Porgand пишет свои посты в Instagram на английском языке. Причина тоже выяснилась. Женщина планирует начать новую жизнь за пределами Эстонии, поэтому и поменяла имя. Теперь она Кассия Шакти Шамотайло.

selline huvitav valik siis pic.twitter.com/PttFSswuTT — Brenda (@kanakoib) September 11, 2021

Кассия рассказала в социальных сетях, что в Эстонии она чувствует себя подавленной. Она уверена, что в другой стране хоть и столкнется с большими проблемами, но там у нее будет больше возможностей сделать что-то великое. Женщина переезжает на испанский остров Тенерифе, по крайней мере, на время.