СКАНДАЛ! ⟩ Университет отмалчивается: чему может научить преподаватель, якобы активно флиртующий со студентками?

Рейн Олеск, руководитель отдела коммуникаций Таллиннского университета, заявил в конце августа, что университет категорически против любого неприемлемого, в том числе сексуального, поведения и планирует поговорить с Либе, преподавателем радиожурналистики. «Таллиннский университет не получал жалоб от студентов на неподобающее поведение Таави Либе, наоборот, его преподавательские навыки высоко ценят студенты», - сказал Олеск и подтвердил намерение руководствоа вуза встретиться с Таави.

Спустя две недели выяснилось, что университет не торопится со встречей. «Предмет «радиожурналистика» будет читаться в Таллиннском университете в весеннем семестре 2022 года. Таави Либе - внештатный преподаватель Таллиннского университета, и университет будет заниматься внештатными контрактами на весенний семестр в конце этого или в начале нового года », - объяснил Рейн Олеск.

Поэтому в настоящее время невозможно сказать, продолжит ли Либе читать лекции или нет.

30 августа Elu24 написал, что Таави Либе предлагает иностранным студенткам разделить с ним радость постели, хотя только в июле он женился. Тогда же редакция Elu24 получила намек от анонима, что Катарийна Либе до сих пор не в курсе, какие переписки есть в телефоне ее благоверного. «Похоже, что законная жена остается в неведении, потому что уже через десять дней после свадьбы Таави делал грязные предложения моей бывшей жене», - утверждает аноним. По словам этого человека, Либе прямым текстом предлагал переспать, отмечая, что у них с Катарийной интимные отношения не очень.

Kaтарийна и Таави Либе. ФОТО: Erakogu

Слухи о флирте со студентками

33-летний Либе уже шесть лет читает вводный курс радиожурналистики для студентов факультета журналистики Таллиннского университета.

Несколько бывших студенток Таави подтвердили Elu24, что этот человек любит выстраивать более теплые, чем обычно, отношения со своими подопечными. «Он часто вел неуместные разговоры с моей однокурсницей, - признается одна из выпускниц Таллиннского университета и добавляет, что уже тогда Таави жил с Катарийной. По словам источника, Таави мог пьяным по ночам звонить девушкам-студенткам и приглашать их к себе в гости.

Elu24 обратился к Таави Либе за разъяснением. «Да, это правда, - признал преподаватель и телеведущий. - У меня психологические проблемы. Я говорю о сексуальной зависимости. Я пытаюсь пойти на терапию».