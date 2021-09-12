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Фото: Алар Карис помог спасенному орлану вернуться на волю

Alar Karis ФОТО: Sander Ilvest

Алар Карис, новый избранный президент Эстонии, в последний раз выполнил функции председателя совета Селькохозяйственного университета.

Алар Карис выпускает орлана на свободу ФОТО: Erakogu

Так, Карис помог орлану вернуться в естественную среду обитания после лечение в клинике. «В честь Дня бабушек и дедушек орлана назвали Саарой как нашу внучку», - написал он в своем посте, пишет Elu24.

Алар Карис с орланом ФОТО: Erakogu
Алар Карис с внучкой Саарой ФОТО: Erakogu
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