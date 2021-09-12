Фото: Алар Карис помог спасенному орлану вернуться на волю
Алар Карис, новый избранный президент Эстонии, в последний раз выполнил функции председателя совета Селькохозяйственного университета.
Алар Карис, новый избранный президент Эстонии, в последний раз выполнил функции председателя совета Селькохозяйственного университета.
Так, Карис помог орлану вернуться в естественную среду обитания после лечение в клинике. «В честь Дня бабушек и дедушек орлана назвали Саарой как нашу внучку», - написал он в своем посте, пишет Elu24.