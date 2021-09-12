Солисты Little Big Прусикин и Таюрская воспитывают трехлетнего Добрыню

Однако несмотря на разрыв отношения, Прусикин и Смелая продолжают поддерживать дружеские отношения ради подрастающего сына 3-летнего Добрыни. Не так давно они совершили совместную прогулку по парку, пишет TopNews.ru.

А вот сегодня выяснилось, что Добрыня среди прочего также общается и с новой возлюбленной своего отца Софье Таюрской. Суля по Stories артистки они довольно быстро нашли общий язык и хорошо проводят время вместе.

На последнем Stories солистка Little Big показала кадры поездки на машине. Там Прусикин объясняет сыну, что у него в душе и в сердце всегда должен быть праздник, но мальчик не понимает метафоры.

В свою очередь Таюрская отметила, что у папы Добрыни там тоже не всегда праздник, поэтому ничего в этом страшного нет.

Тем временем в отсутствии ребенка рядом Прусикин проводит время уже по взрослому.

Так, он, актер Сергей Бурунов и видеоблогер Эльдар Джарахов оказались в одном бассейне, который больше похож на огромный котел, подвешенный за цепи.

«Мне скоро 30, мне такое уже нравится!» — подписал пост Джарахов.