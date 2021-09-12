Видео ⟩ Моргенштерн: «Меня хотят уничтожить - подкинуть наркоту»
Популярный рэпер Алишер Моргенштерн перевел 15 миллионов рублей (173,4 тысячи евро) на счет семьи трехлетнего Ильи Худобы, страдающего от редкого генетического заболевания.
Популярный рэпер Алишер Моргенштерн перевел 15 миллионов рублей (173,4 тысячи евро) на счет семьи трехлетнего Ильи Худобы, страдающего от редкого генетического заболевания.
Артист не стал скрывать, что стал помогать ребенку из-за того, что узнал, что ему собираются подкинуть наркотики, а мать малыша - майор полиции, пишет RUS.TVNET.lv.
«У меня были большие проблемы с правоохранительными органами из-за дела о пропаганде наркотиков. До меня дошла информация из проверенного источника о том, что меня хотят уничтожить - подкинуть наркоту. Я обосрался как тварь! Просто не было доказательств того, что я пропагандирую запрещенные вещества. Представляете, если бы у меня нашли наркотики, все бы стало на свои места», - сказал артист в ролике, который вышел на его YouTube-канале.
После он признался об этом маме Ильи. Знакомство с мамой мальчика изменила Алишера.