Ночь в музее: в КУМУ прошел отвязный рейв

В этом году на рейв приехали диджеи из Великобритании DJ Rezzett и Giant Swan.

Визуальное оформление ночного мероприятия было создано видеохудожником Микком-Майтом Киви. В дополнение к музыкальной и визуальной составляющей рейва гости смогли увидеть танцевальное представление известного хореографа Рене Кестера.

Также сейчас в музее проходит выставка «Всю ночь на ногах. Рейв-культура крупным планом». Это первая проходящая в Эстонии выставка, на которой рассматривается феномен рейва. Общее понятие «рейв» подразумевает праздники электронной музыки, которые характеризуются спонтанностью и культурной независимостью. Цель выставки – раскрыть политический потенциал рейва и его поэтическую целостность: культура рейва всегда отражала процессы, происходящие в обществе, и реагировала протестом и отрицанием на существующий социальный строй или нормы.

Демонстрируемые на выставке произведения дают представление о различных формах проявления рейв-культуры, предлагая на суд зрителя трактование этого мощного культурного феномена различными художниками, начиная с периода расцвета рейва в Лондоне 1980-х годов до современной клубной культуры в Берлине. Кроме этого, на выставке рассматривается появление рейва в Эстонии, а также связанные с этим события и субкультура.

Помимо исследования рейва как культурного феномена в историческом контексте, выставка, по словам куратора, предоставляет возможность поразмышлять на животрепещущие темы – о ночной жизни и будущем клубов в контексте пандемии и изменившихся условий социума.