Песни, пляски и шашлык: смотрите, что творится на Маардуской этно-ярмарке

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, гостям ярмарки будет предложен широкий ассортимент изделий ручной работы, товары для сада и дома, мед и приправы, сладости и продукты питания, и многое другое.

«В этом году ярмарка в Маарду юбилейная – она будет проходить уже в 20-ый раз. Мы подготовили интересную культурную программу и развлечения на любой вкус. В непростое время коронакризиса мы применяем все необходимые меры, чтобы торговля и присутствие на ярмарке были бы безопасными для каждого участника. Важно, чтобы все гости были здоровы, пользовались дезинфикаторами и соблюдали разумную дистанцию с другими людьми», - сказал мэр.

«В этот раз все желающие могут пройти вакцинацию от коронавируса в оба дня ярмарки в вакцинационном автобусе фирмы AS Qvalitas Arstikeskus. Автобус будет стоять с 10.00 до 17.00 в парке Келламяэ на зеленой площадке напротив дома по адресу Ринги, 33», - добавил Архипов.

У сцены будут открыты уличные кафе и рестораны, которые предложат посетителям разнообразное угощение и напитки. Ярмарка, как семейное мероприятие, обрадует и самых маленьких посетителей. Дети смогут покататься на карусели, попрыгать на батуте, побегать в шарах на воде и отведать сладкой ваты. И в субботу, и в воскресенье ярмарка будет открыта с 10.00.

В оба ярмарочных дня для гостей будут выступать танцевальные и вокальные ансамбли, певцы и танцоры. В субботу в 20.00 на сцену выйдет солист The Real Bad Boys Blue Херб МакКой. Первый день ярмарки завершится салютом в 21.00.

Программа Маардуской этно-ярмарки

Воскресенье 12.09

10:00 Начало работы торговых точек

12:00 – 13:00 Концерт Маардуских детских коллективов

13:00 – 14:20 Ансамбль украинского общество «Ятрань», ансамбль белорусского общества «Ялинка», ансамбль «Радуга», танцевальный коллектив «Bella», танцевальный коллектив Elurõõm, театр мод «Natali», солисты

14.20 – 14.40 Мария Корепанова (Удмуртия)

14:40 – 15:00 Александра Кременецки и Ара Яралиан

15:00 – 15:25 Общество еврейской культуры - ансамбль «Ма-с-Ка»

15:25 – 15:45 Тимур Фишель

15:45 – 16:20 Мария Веретенина

16:20 – 16:30 Техническая пауза

16:30 – 17:10 Группа BillyCraft