Павел Прилучный рассказал о секс-сценах со звездой «Папиных дочек»

«Ну, мы просто разделись, голенькими постояли, снялись. Там 40 человек на площадке, все на тебя смотрят», — вспомнил Прилучный. Он добавил, что во время работы над некоторыми эпизодами просил команду уйти, а на площадке оставался лишь один режиссер. При этом, по словам актера, постельные сцены давно кажутся ему привычной частью его профессии, передает Lenta.ru.

Мельникова призналась, что впервые снималась в столь откровенных эпизодах, но теперь соглашается на такие роли. «Уже снимаюсь в подобных картинах. Дело пошло, лед тронулся», — сказала она.

В мае Прилучный впервые прокомментировал свой роман с другой звездой сериала «Папины дочки» — Мирославой Карпович. Он назвал актрису потрясающей и заявил, что у них очень хорошие отношения. Прилучный также отметил, что его возлюбленная является «чистейшей души человеком», который знает, как вести себя с детьми.