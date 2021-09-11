Аудио ⟩ МакSим выпустила первую песню после выписки
Российская певица МакSим выпустила первую песню после выписки из больницы.
Российская певица МакSим выпустила первую песню после выписки из больницы.
МакSим представила песню "Заведи", которую впервые исполнила еще в 12 лет.
Трек был создан участниками казанской группы Pro-Z - Олегом Мифтаховым и Дмитрием Чуевым. Она датируется 2002 годом. Песню включили в сборник "Русская десятка", выпущенный группой "Тату", пишет RUS.TVNET.lv.
Исполнительница объяснила, что когда она сочинила эту песню, но "Тату" еще даже не существовали.
"Мне было лет 12, когда я ее спела. Была маленькой девочкой, жила у себя в Казани, исполнила песню "Заведи", - цитируют певицу Gazeta.ru.
Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Певица МакSим растит двух дочерей - 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Пока мама находилась в больнице, за девочками присматривали родные.