Аудио ⟩ МакSим выпустила первую песню после выписки

МакSим представила песню "Заведи", которую впервые исполнила еще в 12 лет.

Трек был создан участниками казанской группы Pro-Z - Олегом Мифтаховым и Дмитрием Чуевым. Она датируется 2002 годом. Песню включили в сборник "Русская десятка", выпущенный группой "Тату", пишет RUS.TVNET.lv.

Исполнительница объяснила, что когда она сочинила эту песню, но "Тату" еще даже не существовали.

"Мне было лет 12, когда я ее спела. Была маленькой девочкой, жила у себя в Казани, исполнила песню "Заведи", - цитируют певицу Gazeta.ru.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.