Певица потратила l10 тысяч на уменьшение груди, но через полгода та выросла до прежних размеров

Певица постоянно испытывала боль в спине, а сценические костюмы часто ей просто не подходили. Поэтому Бетани решилась на редукцию груди — она накопила 10 тыс. долларов и отправилась в клинику, пишет Life.ru.

После обследования врачи не нашли никаких противопоказаний и, предупредив, что грудь может снова вырасти, сделали операцию. Из-за сильной чувствительности девушке первое время пришлось сидеть на сильном обезболивающем, но она терпела ради мечты. Уменьшенная грудь Бетани была просто идеальной — теперь артистка могла танцевать сколько угодно и носить всё, что ей хотелось.

Однако спустя три месяца Бетани начала замечать, что сценические костюмы начинают на ней с трудом застёгиваться. Певица проигнорировала это — и очень зря, через полгода после редукции формы девушки вернулись к прежним размерам. Бетани была просто убита этим фактом, ведь это значит, что с огромной грудью артистке придётся ходить всю жизнь, пишет Daily Mail.