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Певица потратила l10 тысяч на уменьшение груди, но через полгода та выросла до прежних размеров

Бетани Лион ФОТО: Скриншот с Instagram

24-летняя артистка Бетани Лион из Калифорнии, США, всю свою жизнь проводит на сцене. Девушка поёт и танцует, либо выступая, либо репетируя, поэтому огромная грудь ей сильно отравляет жизнь.

Певица постоянно испытывала боль в спине, а сценические костюмы часто ей просто не подходили. Поэтому Бетани решилась на редукцию груди — она накопила 10 тыс. долларов и отправилась в клинику, пишет Life.ru.

После обследования врачи не нашли никаких противопоказаний и, предупредив, что грудь может снова вырасти, сделали операцию. Из-за сильной чувствительности девушке первое время пришлось сидеть на сильном обезболивающем, но она терпела ради мечты. Уменьшенная грудь Бетани была просто идеальной — теперь артистка могла танцевать сколько угодно и носить всё, что ей хотелось.

  1. Однако спустя три месяца Бетани начала замечать, что сценические костюмы начинают на ней с трудом застёгиваться. Певица проигнорировала это — и очень зря, через полгода после редукции формы девушки вернулись к прежним размерам. Бетани была просто убита этим фактом, ведь это значит, что с огромной грудью артистке придётся ходить всю жизнь, пишет Daily Mail.

«Меня предупреждали, что такое может произойти, но я не думала, что это реально случится. У меня гипотиреоз, поэтому я принимаю необходимые гормоны. Может быть, они и запустили рост груди», -сказала Бетани Лион.

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